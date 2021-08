Le partenariat Bitcoin débloque les paiements BTC et Ethereum pour 85 000 commerçants Crypto new media

Le fournisseur de services crypto-financiers basé à Zurich Bitcoin Suisse s’associe à la société de paiement européenne Worldline pour débloquer les paiements instantanés Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) pour 85 000 commerçants en Suisse.

Le nouveau service, appelé WL Crypto Payments, permet aux commerçants d’accepter les paiements BTC et ETH au point de vente et dans le commerce électronique, selon un communiqué de presse de Worldline.

Les commerçants peuvent télécharger l’application mobile WL Crypto Payments ou installer un plug-in de paiement sur leurs sites Web, permettant aux clients de payer via leurs applications de portefeuille crypto mobiles habituelles.

Les transactions cryptographiques seront converties en toute sécurité en francs suisses immédiatement après la confirmation du paiement, ce qui peut réduire l’exposition d’un commerçant aux risques de volatilité, selon Worldline.

Le Dr Arthur Vayloyan, directeur général de Bitcoin Suisse, déclare que le partenariat apporte des paiements cryptographiques conviviaux sur le marché suisse.

« Il s’agit d’une étape historique pour l’adoption de la crypto en Suisse et au-delà… Cette étape prouve une fois de plus que la Suisse est un leader de l’innovation collaborative et un pionnier dans l’industrie de la crypto et de la blockchain.

Plusieurs banques suisses ont déployé la prise en charge du trading crypto cette année, avec Bordier & Cie SCmA, l’une des plus anciennes institutions bancaires du pays, lançant la prise en charge de BTC, ETH, Bitcoin Cash (BCH) et Tezos (XTZ) en février.

En juin, BBVA Suisse a également déployé le trading et la conservation de Bitcoin pour ses clients de banque privée après six mois de tests.

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Consultez les dernières nouvelles. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/sirtravelalot