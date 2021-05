Le partenariat d’Al Jazira et TikTok remporte le prix de la meilleure collaboration de parrainage de la SPIA 2021

Le partenariat de l’Al Jazira FC avec TikTok, champion de la ligue des Émirats arabes unis, a été élu “Prix de la meilleure collaboration de parrainage” lors de la série des Sports Industry Awards (SPIA) 2021.

Lancée en octobre au début de la saison de football national, la collaboration représente le tout premier partenariat entre un club de football et la plate-forme vidéo de médias sociaux à la croissance la plus rapide. Grâce à plus de 300 vidéos accumulant 44,5 millions de vues et près d’un million de likes, le compte TikTok d’Al Jazira est devenu le club le plus suivi sur la plate-forme de médias sociaux et a fait de la fierté d’Abou Dhabi le club à la croissance la plus rapide sur les médias sociaux aux EAU.

Atteignant plus de 108 millions de vues de hashtag (#AlJazira) tout en devenant le club le plus suivi des Émirats arabes unis et le troisième plus élevé de la région MENA, la collaboration visait à s’engager avec les fans de manière imprévue pendant la pandémie mondiale alors qu’ils suivaient le voyage de l’équipe vers le titre remporté à domicile.

Organisée à l’hôtel W de Dubaï, l’édition 2021 de SPIA comprenait un total de 21 catégories de prix récompensant les réalisations de l’industrie du sport au Moyen-Orient. Le prix de la meilleure collaboration de parrainage d’Al Jazira a battu des nominations notables, notamment Rakbank et Barcelona Platinum Credit Card, Mai Dubai et City Half Marathon, en plus de Citbank et du Comité international paralympique.

Le partenariat a vu le contenu unique et engageant des fans d’Al Jazira largement promu sur TikTok. En retour, la marque TikTok figurait largement au stade Mohammed Bin Zayed et sur le kit en édition limitée de l’équipe en l’honneur des héros de première ligne au début de la saison de football. Tout au long des 13 matchs à domicile, les panneaux de périmètre à LED d’Al Jazira ont commercialisé la marque TikTok par rotations de 30 secondes.

S’exprimant à cette occasion, le PDG d’Al Jazira, Ali Youssef Al Hammadi, a déclaré : « Je veux commencer par féliciter tous les nominés et les gagnants, c’est notre plus grand plaisir de faire partie d’un groupe de marques aussi spécial et innovant. Nous sommes tous très fiers de recevoir ce prix, c’est un véritable témoignage du travail brillant que notre équipe a accompli au cours de la saison. En tant que deux marques tournées vers l’avenir, notre partenariat avec TikTok est vraiment parfait. Devenir le premier club de football à collaborer avec la populaire plate-forme de médias sociaux est un honneur et montre l’importance que le club accorde à l’engagement des fans et à l’innovation. TikTok a fourni une excellente plate-forme à tous nos fans à un moment où ils ne pouvaient pas nous soutenir dans les stades. Nous avons tous été époustouflés par le niveau d’engagement et d’excitation dont ils ont fait preuve au cours de la saison. Enfin, je tiens à féliciter tout le monde chez TikTok et la famille Al Jazira. Ce fut une année inoubliable pour la fierté d’Abou Dhabi sur et en dehors du terrain et nous sommes impatients de réaliser des choses encore plus grandes la saison prochaine.

Célébrant le prix, le responsable des sports de TikTok – MENA Mohammed Harb a déclaré : « À une époque où les gens du monde entier devaient s’adapter à une nouvelle réalité, le club de football d’Al Jazira a pu s’adapter rapidement et combiner sport et créativité pour créer un contenu qui a profondément résonné avec la communauté des Émirats arabes unis sur TikTok. Grâce à notre partenariat, nous avons pu réunir virtuellement les fans d’Al Jazira et apporter de la joie à des millions de personnes à travers le monde avec une expérience sonore en plein écran. Je tiens à exprimer mes plus sincères félicitations au club de football Al Jazira et à tout le monde chez TikTok. Ce fut un honneur de travailler avec le club et nous attendons avec impatience de nombreuses autres collaborations à venir.

Les supporters peuvent suivre le dernier contenu TikTok et les défis sur mesure en suivant le compte TikTok officiel du club à AlJaziraFC. Après avoir été sacré champion de la Ligue du golfe Arabique il y a deux semaines, Al Jazira se lancera dans sa quête pour défendre son titre lors de la saison 2021/22 à partir d’octobre de cette année, et le club représentera également les Émirats arabes unis lors de la prochaine saison de la Ligue des champions de l’AFC, la première compétition de football en Asie.

En savoir plus sur l’application Sport360