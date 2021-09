Le partenariat de Clean Energy avec Amazon montre le potentiel de RNG

La lutte contre le changement climatique est une priorité absolue depuis le premier jour pour l’administration Biden. Leur programme à plus long terme étant de réduire de moitié l’empreinte carbone des États-Unis d’ici 2030. Cela a fait monter en flèche de nombreux stocks d’« énergies propres » au début de l’année. L’un est Carburants énergétiques propres (NASDAQ :CLNE) Stock.

Après s’être négocié en dessous de 4 $ au cours des 4 dernières années avant décembre 2020, l’action CLNE a atteint un sommet de 18 $. L’action est depuis redescendue sur Terre et se négocie autour de 8,50 $.

En regardant comment l’action s’est négociée du point de vue de l’analyse technique, CLNE semble être dans un modèle de canal descendant. Ces types de modèles peuvent être baissiers à court terme, mais sont souvent contenus dans des tendances haussières plus longues.

Cela correspond aux informations fondamentales disponibles sur l’énergie propre. L’entreprise s’est imposée comme un acteur important dans la lutte contre le changement climatique.

Stock du CLNE et changement climatique

Clean Energy fournit et exploite des stations de ravitaillement en gaz naturel pour les camions et autres véhicules lourds à moyens. Ce qui rend Clean Energy particulièrement intéressant, c’est qu’une partie importante du gaz naturel qu’elle fournit est du «gaz naturel renouvelable» ou GNR. Ce type de gaz naturel est sans doute le carburant le plus propre disponible.

Le GNR est créé à partir de la décomposition des déchets d’une variété de matières premières telles que les déchets alimentaires et les fermes industrielles. En tant que source de carburant, il a un impact beaucoup plus important sur la réduction des émissions de carbone que l’électricité ou l’hydrogène. C’est parce que le GNR peut être de zéro à des émissions négatives. Il prend ce qui serait du méthane rejeté dans l’atmosphère et le convertit en carburant. Selon l’entreprise, le passage au GNR réduit les émissions de gaz à effet de serre nocifs de 70 à 300 %.

Clean Energy est le fournisseur et le distributeur de GNR aux États-Unis et au Canada. Au dernier trimestre, la société approvisionnait 570 stations-service et dessert plus de 1 000 clients de flottes exploitant environ 48 000 véhicules.

Partenariat Amazon un vote de confiance

L’importance du RNG est prise en compte par de nombreux grands acteurs des secteurs de l’énergie et de la logistique. Pour cette raison, Clean Energy a conclu un certain nombre de partenariats ces derniers mois pour l’aider à développer l’infrastructure nécessaire. Le plus récent étant un partenariat avec Amazon (NASDAQ :AMZN).

Clean Energy a signé un contrat de cinq ans pour fournir du GNR au grand détaillant en ligne via 46 stations-service d’ici la fin de l’année. Amazon est en train de devenir l’un des acteurs les plus importants du secteur de la logistique et de la livraison. Amazon vise à être neutre en carbone d’ici 2040 et ce partenariat avec Clean Energy est une étape importante vers cet objectif.

Dans le cadre de l’accord, Clean Energy a émis des bons de souscription d’Amazon qui permettraient au détaillant de prendre jusqu’à 53,1 millions d’actions au prix de 13,50 $ jusqu’en avril 2031.

Le nombre total d’actions pouvant être acquises par Amazon représente 20 % de Clean Energy. Cependant, ces actions sont acquises conformément aux achats de carburant effectués par Amazon.

En d’autres termes, Amazon devrait acheter du RNG à Clean Energy avant de pouvoir exécuter ses mandats garantissant virtuellement ces achats. La première tranche comprend 13,3 millions d’actions et 500 millions de dollars d’achats de carburant.

À emporter pour les investisseurs

Clean Energy s’annonce comme une entreprise importante dans la lutte contre le changement climatique. La société continuera à bien se porter à l’avenir grâce à sa position de leader dans la fourniture de GNR.

Le partenariat de Clean Energy avec Amazon et d’autres est un très bon signe.

L’action CLNE se négocie actuellement à environ 8,50 $, ce qui représente une remise de 37% par rapport au prix d’exercice d’Amazon. Je pense que les investisseurs devraient envisager un investissement dans les actions CLNE.

A la date de publication, Joseph Nograles n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Joseph Nograles est un rédacteur indépendant à temps partiel spécialisé dans le secteur financier. Il a travaillé dans une grande variété d’industries, de la technologie au conseil avec l’un des « quatre grands ». Il a toujours aimé analyser les entreprises et est détenteur de la charte CFA depuis près d’une décennie maintenant.