Le partenariat de financement d’Apple avec Affirm pour les ventes d’iPhone, d’iPad et de Mac est lancé au Canada

Apple a un certain nombre de nouveaux programmes de financement en préparation pour faciliter les achats, et le premier de ces deux efforts est maintenant en ligne. Les clients Apple éligibles au Canada peuvent désormais financer leurs achats d’iPhone, d’iPad et de Mac sur 12 ou 24 mois avec un TAP de 0 %.

Le déploiement commence au Canada aujourd’hui et est propulsé par Affirm, qui est récemment devenu public. Lorsque les clients achètent un appareil éligible, une nouvelle option de financement est disponible à la caisse qui invite les acheteurs à demander un financement Affirm.

Apple fait également la promotion du nouveau programme avec une page dédiée où les clients peuvent demander un crédit Affirm pour de futurs achats via l’Apple Store. Bien que l’initiative ne soit basée qu’au Canada pour le moment, la page se trouve à apple.com/ca/shop/browse/financing.

Les clients éligibles peuvent financer un nouvel achat d’iPhone sur 24 mois sans intérêt, et les achats d’iPad et de Mac sont financés sur 12 mois sans intérêt. Mark Gurman, qui a annoncé pour la première fois ce mois-ci que le partenariat Apple/Affirm allait arriver au Canada, a déclaré que le programme était mis en ligne aujourd’hui.

Selon Gurman, Apple prévoit également un programme de financement plus ambitieux pour tous les achats effectués avec Apple Pay. Ce programme fonctionnerait avec n’importe quel mode de paiement Apple Pay et pas seulement avec Apple Card, la carte de crédit garantie par Goldman-Sachs de la société.

En ce qui concerne le lancement du partenariat Affirm aujourd’hui, il est difficile d’imaginer qu’Apple ne propose pas un programme comme celui-ci aux États-Unis à l’avenir. Restez à l’écoute.

