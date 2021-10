Le partenariat DraftKings NFTs met l’accent sur Polygon Crypto et DKNG Stock

DraftRois (NASDAQ :DKNG) ne montre aucun signe de fléchissement en tant que force dominante sur le marché des paris sportifs. La société continue de nouer des partenariats et de renforcer son portefeuille de services. Plus tôt dans l’année, son incursion dans les jetons non fongibles (NFT) s’est avérée très lucrative ; maintenant, avec un nouveau partenariat, DraftKings NFT fait passer les choses au niveau supérieur.

Les NFT sont un élément chauffé à blanc en ce moment, avec des entreprises et des célébrités à gauche et à droite qui cherchent à dévoiler une collection de jetons. Cependant, peu d’entreprises ont fait des choses aussi stratégiquement que DraftKings dans l’espace NFT. Au début de l’année, il s’est associé à la société NFT de Tom Brady, Un autographe, pour sortir une collection capsule de jetons mettant en vedette le grand quart-arrière de tous les temps ; bien sûr, ces jetons se sont vendus presque immédiatement.

Elle poursuit sur cette lancée avec une série de collections d’une semaine mettant en scène de nouveaux athlètes à chaque collection ; plus récemment, il met en vedette le coéquipier de Brady, Rob Gronkowski. Le plus remarquable à propos des jetons est le fait qu’aucune crypto n’est requise pour effectuer un achat ; DraftKings vend ses NFT en USD uniquement. Cela rend l’achat moins compliqué pour ceux qui ne sont pas familiers avec la cryptographie mais qui veulent quand même un jeton.

DraftKings NFT désormais renforcé par Polygon Network

Fidèle à sa tendance de croissance impressionnante dans l’espace NFT, DraftKings annonce un partenariat avec le Polygone (CCC :MATIC-USD) réseau. Le partenariat DraftKings NFTs ne vise pas seulement à améliorer le marché de l’entreprise; au contraire, cela fournira également à DraftKings l’opportunité de contribuer au réseau Polygon.

Polygon est considéré comme l’une des options les plus attrayantes pour un marché NFT à la recherche d’une infrastructure. Sa technologie de mise à l’échelle de couche 2 en fait l’un des réseaux les plus aptes à gérer de grandes charges de transactions en même temps. En fait, le réseau est si apte que ses fans tourbillonnent actuellement de rumeurs concernant Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) marché NFT entrant. Polygon est le partenaire officiel d’évolutivité de Coinbase et l’un des réseaux les plus évolutifs à la disposition d’une entreprise ; ainsi, beaucoup s’attendent à ce que Polygon soit à la base du deuxième marché NFT de l’échange de crypto, qui devrait générer un nombre considérable de ventes.

DraftKings prouve une fois de plus son aptitude stratégique dans cet espace avec son partenariat Polygon. L’effort prouve que DraftKings sait exactement où s’adresser pour obtenir de l’aide dans un espace que les autres marques ne font que découvrir ; L’annonce d’un partenariat de cette ampleur rend DraftKings très beau. L’assistance de Polygon aidera en outre DraftKings à continuer à développer les capacités du marché en termes de mise à l’échelle et d’outils qu’il sera en mesure d’offrir aux utilisateurs.

Le partenariat donnera également à l’entreprise plus de poids au sein de la communauté Polygon. DraftKings est désormais une force au sein du réseau ; son partenariat donne également à l’entreprise un pouvoir de gouvernance sur le réseau. De plus, il a la possibilité d’agir en tant que validateur de réseau. Cela donne à l’entreprise le pouvoir de produire de nouveaux blocs sur la chaîne.

