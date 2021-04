Le partenariat Fortnite x CASETiFY apporte divers accessoires techniques aux fans

La société d’accessoires technologiques connue sous le nom de CASETiFY a conclu un partenariat avec Epic Games et Fortnite Battle Royale.

Lancé le 6 mai 2021, CASETiFY produira une gamme d’accessoires technologiques inspirés de Fortnite pour la vente dans le monde entier. La marchandise comprend des étuis AirPod, des bracelets Apple Watch, des étuis iPhone et des bouteilles d’eau. Ces produits vont de 35 $ à 52 $ USD, et la plupart arborent certains des personnages les plus emblématiques de Fortnite que les fans représentent partout où ils voyagent.

Produits Fortnite x CASETiFY

Les images promotionnelles donnent aux acheteurs potentiels un avant-goût de ce à quoi s’attendre. Voici une liste des personnages et des objets de marque sur la nouvelle gamme d’accessoires technologiques Fortnite de CASETiFY:

Cuddle Team Leader DJ Yonder Peely Durrr Burger Loot Llama Boogie Bombs

Le PDG et co-fondateur de CASETiFY, Wes Ng, a parlé du partenariat avec Epic Games. “CASETiFY et Fortnite sont connus pour leurs fidèles partisans possédant un esprit créatif unique, nous sommes donc particulièrement ravis de leur présenter notre collection dynamique qui célèbre les personnages bien-aimés du jeu”, a-t-il déclaré.

Quiconque cherche à mettre la main sur la gamme de produits disponibles peut le faire le mois prochain. Bien que la ligne Fortnite ne soit pas disponible à l’achat avant le 6 mai, le site Web de la société (https://www.casetify.com/fortnite) propose une liste d’attente pour sécuriser les produits avant la date de sortie. CASETiFY a également présenté plus de détails sur leur Twitter, Facebook ou Instagram.

À propos de CASETiFY

Fondée en 2011, CASETiFY est reconnue comme la première et la plus grande plateforme mondiale d’accessoires technologiques personnalisés. Les fans de la marque se tournent souvent vers CASETiFY pour des collaborations en édition spéciale avec les meilleurs créatifs et talents de tous les secteurs. Les membres du programme CASETiFY Co-Lab comprennent Moncler Genius, Vetements, DHL, Coca-Cola, The Pokémon Company, le label streetwear BAPE et les superstars mondiales BTS. Pour plus d’informations sur CASETiFY, ses magasins, ses partenaires et ses produits, visitez www.CASETiFY.com.

