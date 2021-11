Le partenariat McLaren avec Audi toujours d’actualité

Une décision sur un éventuel partenariat entre Volkswagen Audi et McLaren a été discutée lors de la réunion du conseil de surveillance d’Audi mercredi, mais si quelque chose doit arriver, ce sera en 2022, ont déclaré deux sources à ..

Volkswagen, propriétaire d’Audi, a discuté de l’opportunité de se lancer sur le marché de la Formule 1 lors d’une réunion la semaine dernière, ont confirmé mercredi à . deux sources qui ont refusé d’être nommées.

Sa décision finale dépendra de la question de savoir si la Formule 1 donne suite à son projet de passer aux carburants synthétiques d’ici 2026, a déclaré une source à ., et des progrès de McLaren concernant l’électrification de ses véhicules.

Volkswagen a de loin investi le plus grand nombre de constructeurs automobiles mondiaux dans la production de véhicules électriques et de batteries dans le but de nettoyer son image du scandale des émissions du Dieselgate et de rester en ligne avec les objectifs gouvernementaux de réduction des émissions de carbone.

Audi a refusé de commenter un partenariat spécifique avec McLaren, mais a déclaré qu’il « explorait constamment différentes idées de coopération ».

McLaren n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais a fait la déclaration suivante plus tôt cette semaine en minimisant les rapports : « McLaren Group est au courant d’un rapport de presse indiquant qu’il a été vendu à Audi. C’est totalement inexact et McLaren cherche à faire supprimer l’histoire.

« La stratégie technologique de McLaren a toujours impliqué des discussions et une collaboration continues avec les partenaires et fournisseurs concernés, y compris d’autres constructeurs automobiles, cependant, il n’y a eu aucun changement dans la structure de propriété du groupe McLaren. »

Le constructeur britannique de voitures de sport a déclaré à . en février qu’il cherchait à générer des revenus en vendant une partie de sa nouvelle technologie à d’autres constructeurs automobiles, y compris un nouveau châssis en carbone produit en interne pour réduire le poids du véhicule.

Red Bull a travaillé avec le groupe Volkswagen par le passé, notamment dans le championnat du monde des rallyes avant le retrait du constructeur allemand, et on a longtemps évoqué un partenariat avec Audi ou Porsche en Formule 1.

McLaren mettrait une deuxième supercar dans les livres d’Audi aux côtés de Lamborghini, qu’elle contrôle depuis 1998. (Rapport de Jan Schwartz)