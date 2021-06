Le partenariat OnePlus et Oppo est devenu encore plus déroutant

Dhruv Bhutani / Autorité Android

TL;DR

OnePlus a annoncé qu’il « s’intégrera davantage » avec Oppo. La société dit cependant qu’elle fonctionnera toujours indépendamment d’Oppo. OnePlus insiste sur le fait que le mouvement fournira plus de ressources et suggère des mises à jour plus rapides et plus stables.

OnePlus s’est récemment rapproché de la société sœur Oppo, les marques ayant confirmé plus tôt cette année qu’elles fusionnaient essentiellement leurs efforts de R&D. Maintenant, OnePlus a annoncé qu’il s’apprêtait à s’intégrer davantage avec son partenaire d’écurie.

La société a annoncé la décision sur le forum communautaire OnePlus, le co-fondateur Pete Lau reconnaissant les efforts antérieurs pour fusionner plusieurs équipes OnePlus et Oppo.

“Après avoir constaté l’impact positif de ces changements, nous avons décidé d’intégrer davantage notre organisation à Oppo”, a expliqué le dirigeant de OnePlus. Alors qu’est-ce que cela signifie pour OnePlus ?

« Avec cette intégration plus poussée avec Oppo, nous aurons plus de ressources à portée de main pour créer des produits encore meilleurs pour vous. Cela nous permettra également d’être plus efficaces, par exemple, en apportant des mises à jour logicielles plus rapides et plus stables pour les utilisateurs de OnePlus », a expliqué Lau. Il a ajouté que OnePlus continuerait à fonctionner de manière indépendante.

Cela signifie-t-il que OnePlus est essentiellement une sous-marque Oppo (bien qu’avec autonomie) ? Les utilisateurs mondiaux devraient-ils s’attendre à ColorOS sur les nouveaux téléphones OnePlus (comme on le voit sur les appareils OnePlus chinois) ? En quoi consiste l’intégration ? Nous avons posé ces questions à OnePlus et mettrons à jour l’histoire quand/si nous recevons une réponse.