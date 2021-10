Le partenariat potentiel avec Starbucks montre les ambitions d’Amazon pour sa technologie de vente au détail sans caissier

Un panneau « Just Walk Out » dans un magasin Amazon Fresh à Bellevue, Washington (. Photo / Alan Boyle)

Starbucks pourrait-il donner un coup de fouet à la technologie de vente au détail d’Amazon ?

Un rapport publié cet après-midi par le site d’information Insider, citant un document interne, indique que les entreprises de Seattle ont discuté de la création d’un nouveau style de café doté de la technologie «Just Walk Out» d’Amazon. Les magasins comarqués permettraient aux gens d’acheter des boissons, des produits de boulangerie et des plats chauds sans passer par une caisse traditionnelle, selon le rapport.

« La disposition initiale du magasin montre la section alimentaire d’Amazon Go dans un café doté d’un coin salon », écrit Eugene Kim d’Insider. « Les clients devraient utiliser des applications distinctes pour payer – l’application de Starbucks pour les boissons et l’application d’Amazon pour la nourriture – bien que les entreprises veuillent éventuellement créer une solution intégrée. Le magasin devait avoir une marque nouvellement créée.

Le rapport met en garde contre le fait que le partenariat pourrait ne pas avoir lieu, notant qu’il comprend des jalons pour le déploiement qui n’ont pas été atteints par la suite.

Cependant, les pourparlers rapportés reflètent les ambitions d’Amazon d’amener la technologie bien au-delà de ses propres magasins et des implémentations initiales de tiers. L’intérêt apparent de Starbucks montre également la valeur potentielle de la technologie pour d’autres détaillants et sites, notant que Starbucks la considérait comme « l’une des dix meilleures initiatives » à l’époque, soutenant son objectif d’éliminer les files d’attente.

Just Walk Out, qui a fait ses débuts dans les magasins Amazon Go en 2018, permet aux acheteurs de scanner un code ou leur paume lorsqu’ils entrent, puis de prendre des articles sur l’étagère et de partir sans passer par une caisse traditionnelle. Il utilise des balances, des caméras et des capteurs pour détecter les articles que les acheteurs prennent, chargeant leurs comptes après avoir quitté le magasin.

Parmi les autres utilisateurs de la technologie, citons le Climate Pledge Arena de Seattle, Hudson Nonstop à l’aéroport international de Chicago Midway et certains des magasins Whole Foods et Amazon Fresh d’Amazon.

Répondant à une demande de ., Amazon a déclaré qu’il ne commentait pas les rumeurs ou les spéculations. Starbucks a également refusé de commenter.