Le partenariat privé dans des domaines majeurs est la stratégie interne d’ONGC : Govt

La dernière déclaration du gouvernement n’a pas commenté le contenu de la lettre susmentionnée.

La suggestion d' »avoir des partenariats pour ses principaux gisements » a été faite lors de la réunion de stratégie interne de l’Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), a déclaré lundi le ministère du Pétrole et du gaz naturel (MoPNG).

Déclarant qu' »il y a des articles dans certains journaux sur la privatisation du champ Mumbai High de ONGC sur proposition du MoPNG », le gouvernement a déclaré qu’il souhaitait que la production nationale de pétrole et de gaz « augmente de manière exponentielle » et « pour cela, les entreprises du secteur privé peuvent être impliquées en tant que partenaires ou à travers divers modèles commerciaux afin que de nouvelles techniques et technologies puissent être introduites par des entreprises qui ont de l’expérience dans ce domaine ». Il a ajouté que, « cependant, tout cela doit être fait en suivant le système et les procédures de manière transparente ».

Citant une lettre au président d’ONGC Subhash Kumar du secrétaire supplémentaire du MoPNG, Amar Nath, FE avait rapporté le 2 novembre que le gouvernement avait demandé à ONGC d’envisager de céder 60 % de sa participation dans les plus grands actifs pétroliers et gaziers du pays dans l’offshore de Mumbai. La dernière déclaration du gouvernement n’a pas commenté le contenu de la lettre susmentionnée.

Le dernier communiqué indique que lors de la réunion de stratégie interne d’ONGC à Udaipur, qui s’est tenue entre le 29 et le 31 octobre, d’autres suggestions telles que la préparation d’un plan de perspective énergétique de 25 ans, un plan d’exploration de 15 ans et l’établissement de partenariats pour ses principaux champs avec la possibilité d’améliorer la récupération et infusion de technologie, ont également été faites.

