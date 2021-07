Le Parti Anti-Famille | Le chimpanzé souriant ⋆ 10z viral

— du blog de Robert Reich

Jeudi dernier, 39 millions de parents américains ont commencé à percevoir une allocation familiale mensuelle (300 $ par enfant de moins de 6 ans et 250 $ par enfant de 6 à 17 ans). C’est le plus grand coup de main aux familles américaines depuis plus de 85 ans.

Ils en ont besoin. Même avant la pandémie, la pauvreté des enfants avait atteint des records d’après-guerre. Même les familles non pauvres étaient en difficulté, accablées de dettes croissantes et de paiements manqués. La plupart vivaient de chèque de paie en chèque de paie – donc s’ils perdaient leur emploi, eux et leurs enfants pourraient être plongés dans la pauvreté. On estime que la nouvelle allocation mensuelle pour enfants réduira la pauvreté des enfants de plus de la moitié.

Mais chaque républicain à la Chambre et au Sénat a voté contre la mesure.

Après avoir posté un tweet rappelant ce fait incontestable, le sénateur républicain Mike Lee de l’Utah a répondu vendredi avec un tweet parfaitement bizarre : « Si vous êtes l’un des 39 millions de ménages recevant leur premier paiement de crédit d’impôt pour enfants aujourd’hui, que chaque démocrate a voté contre son élargissement. »

Bonjour? Est-ce qu’on vient de passer par le miroir funhouse ?

En fait, lors du débat sur le plan de sauvetage américain en février dernier, Lee et le sénateur Marco Rubio ont proposé des paiements légèrement plus importants. Mais voici le hic : ils voulaient les restreindre uniquement aux « parents qui travaillent ». Les enfants des chômeurs n’auraient pas de chance. Pourtant, ces enfants sont les plus pauvres des pauvres. Ils sont plus à risque d’avoir faim sans toit au-dessus de leur tête.

Dans un communiqué de presse conjoint à l’époque, Lee et Rubio ont déclaré qu’ils refusaient de soutenir ce qu’ils appelaient “l’aide sociale” aux parents sans emploi, mettant en garde contre la réduction de “la responsabilité des parents de travailler pour subvenir aux besoins de leur famille”. Ensuite, Lee, Rubio et tous les autres républicains ont voté contre tout le shebang – aide aux parents qui travaillent et ne travaillent pas. Et maintenant, Lee veut s’attribuer le mérite de vouloir augmenter les paiements pour commencer ? Parlez des deux côtés de la bouche.

Alors que nous nous dirigeons vers l’attraction gravitationnelle des élections de mi-mandat – et les sondages montrent à quel point les paiements mensuels pour enfants sont populaires – je m’attends à ce que d’autres républicains fassent la même chose.

Mais sous ces ordures républicaines hypocrites se cachent deux questions importantes. La première : un versement mensuel pouvant aller jusqu’à 300 $ par enfant – totalisant jusqu’à 3 600 $ par enfant et par an – invitera-t-il les parents à devenir des patates de canapé ?

Cela semble douteux. Même une famille avec trois enfants de moins de six ans ne recevrait pas plus de 10 800 $ par année. C’est bien en deçà de ce qui est nécessaire pour payer même les frais de subsistance, et encore bien en deçà de ce qu’un emploi à temps plein au salaire minimum fédéral rapporterait.

Mais même si le paiement a poussé certains parents à travailler un peu moins, il est loin d’être évident que leurs enfants en sont moins bien lotis. Peut-être qu’ils bénéficient d’un temps parental supplémentaire.

Ce qui ne soulève qu’une deuxième question : les enfants doivent-ils être pénalisés parce que leurs parents ne travaillent pas ou travaillent moins qu’ils ne le feraient sans l’allocation familiale ?

Cette question est débattue en Amérique depuis de nombreuses années – depuis que Franklin D. Roosevelt a fourni pour la première fois une « Aide aux familles avec enfants à charge » (AFDC) dans le Social Security Act de 1935.

Il ne peut pas être décidé sur la base de faits ; il s’agit de valeurs. Nous savons, par exemple, que la pauvreté des enfants a grimpé en flèche après que Bill Clinton et les républicains du Congrès ont mis fin à l’AFDC en 1996 et lui ont substitué une exigence de travail. Beaucoup de gens – moi y compris – considèrent cette décision comme une horrible erreur.

Mais beaucoup de ses partisans l’appellent un succès car cela a permis à un nombre supplémentaire d’adultes pauvres d’obtenir un emploi et de donner ainsi à leurs enfants de bons exemples de responsabilité personnelle. De l’avis de ces partisans, un pays où davantage de parents assument la responsabilité de subvenir aux besoins de leurs enfants vaut les dommages collatéraux d’un plus grand nombre d’enfants appauvris.

Depuis les années 1990, l’opinion républicaine selon laquelle l’aide publique devrait être limitée aux familles avec soutien de famille s’est fermement installée en Amérique. Ce n’est que maintenant, avec le plan de sauvetage américain – mis en œuvre lors de la pire crise de santé publique depuis plus d’un siècle et l’une des périodes de chômage les plus féroces depuis la Seconde Guerre mondiale – que ce point de vue a été rejeté en faveur d’une allocation familiale universelle.

Il est trop tôt pour savoir si cette volte-face est définitive. Les paiements de la loi prendront fin dans un an, à moins que le Congrès n’adopte l’ajout de 3 500 milliards de dollars proposé par Biden. Presque tous les démocrates du Sénat ont manifesté leur volonté d’aller de l’avant. Mais là encore, pas un seul républicain du Sénat n’a signé.

Soyons clairs. Le Parti républicain de Mike Lee – le parti putatif des « valeurs familiales » – ne soutient pas les familles nécessiteuses. Il soutient une vision pincée et, en ces temps périlleux, irréaliste de la responsabilité personnelle – que les enfants soient damnés.

_______

À propos de l’auteur

Robert B. Reich est Chancellor’s Professor of Public Policy à l’Université de Californie à Berkeley et Senior Fellow au Blum Center for Developing Economies. Il a été secrétaire au Travail dans l’administration Clinton, pour laquelle le Time Magazine l’a nommé l’un des dix secrétaires de cabinet les plus efficaces du vingtième siècle. Il a écrit une quinzaine de livres, dont les best-sellers « Aftershock », « The Work of Nations » et « Beyond Outrage » et, son plus récent, « Common Good ». Il est également rédacteur en chef fondateur du magazine American Prospect, président de Common Cause, membre de l’Académie américaine des arts et des sciences et co-créateur du documentaire primé « Inequality For All ». Il est co-créateur du documentaire original de Netflix “Saving Capitalism”, qui est actuellement en streaming.