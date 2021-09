Le parti au pouvoir en Corée du Sud envisage d’adopter un projet de loi pour retarder les taxes sur les crypto-monnaies

in

Le parti au pouvoir en Corée du Sud, le Parti démocrate de Corée, prévoit d’adopter un projet de loi reportant l’imposition des actifs virtuels avant le 1er janvier 2022. Un rapport a publié cette nouvelle plus tôt dans la journée, notant que le parti au pouvoir s’est opposé au vice-premier ministre et ministre de la Stratégie et Finance Question de Hong Nam-ki sur la question de savoir si le ministère des Finances devrait taxer les crypto-monnaies à partir de 2022 comme initialement prévu. Selon Nam-ki, taxer les détenteurs d’actifs virtuels aiderait à maintenir l’équité.

Selon le rapport, le représentant du Parti démocrate Noh Woong-rae a déclaré que le report des taxes cryptographiques ne nécessite pas l’autorisation du ministère des Finances. Il a ajouté qu’il s’agit d’une question qui doit être résolue par voie législative. Woong-rae a en outre noté que si le ministère des Finances allait de l’avant avec la taxation des crypto-monnaies à partir de 2022, cela saperait la confiance dans le gouvernement et encouragerait l’évasion fiscale.

En outre, il a noté que le pays ne dispose pas d’une infrastructure bien conçue pour introduire des taxes cryptographiques. A ce titre, le report des taxes sur les crypto-monnaies n’est plus une option, mais une solution incontournable. Selon lui, la politique du ministère des Finances consistant à mettre en œuvre des taxes cryptographiques n’est pas réalisable. En effet, il est problématique de protéger les données fiscales des transactions étrangères et peer-to-peer (P2P) impliquant la cryptographie.

Un plan pour porter la motion sur la crypto-taxe à l’Assemblée nationale

Après avoir trouvé des failles dans l’approche du ministère des Finances, Woong-rae a déclaré que le Parti démocrate tenterait de résoudre le problème en question en le soumettant à l’Assemblée nationale.

Expliquant comment le parti entend utiliser pour réaliser cet exploit, il a déclaré :

Étant donné que les lois pertinentes pour le report d’impôt et les réductions d’impôt réelles sont actuellement en instance devant le comité permanent, nous persuaderons activement nos collègues législateurs qu’ils peuvent être traités à l’Assemblée nationale ordinaire.

Les partis d’opposition traiteraient actuellement divers projets de loi pour suspendre les taxes cryptographiques. S’il y a un désaccord entre le parti au pouvoir et l’opposition, le projet de loi mettra un peu plus de temps à devenir loi. Cependant, Woong-rae estime que la question sera résolue rapidement à l’Assemblée nationale tant que les deux parties conviennent de suspendre les taxes cryptographiques.

Alors que les législateurs et les régulateurs sud-coréens ne sont pas sûrs des taxes sur les crypto-monnaies, un récent rapport a révélé que 54% des Coréens soutiennent la décision du pays d’imposer une taxe de 20% sur les bénéfices tirés du commerce des crypto-monnaies. Cependant, 54% étaient principalement composés de citoyens plus âgés. Pendant ce temps, environ 50 % de la population âgée de 20 à 29 ans s’y oppose.

Le parti au pouvoir en Corée du Sud envisage d’adopter un projet de loi pour retarder les taxes sur les crypto-monnaies est apparu en premier sur Invezz.