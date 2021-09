Le parti au pouvoir sud-coréen ne veut pas encore mettre en œuvre la loi sur la crypto-taxe.

Les investisseurs sud-coréens devront peut-être attendre un peu plus longtemps avant de commencer à payer des impôts sur leurs avoirs en crypto-monnaie. Le nouveau régime fiscal crypto devait entrer en vigueur en janvier de l’année prochaine, mais selon des informations locales, le Parti démocrate de Corée (DPK) au pouvoir est parvenu à un consensus pour s’opposer au gouvernement et demander un nouveau délai.

Le gouvernement sud-coréen a fait pression pour commencer à percevoir une taxe de 20% sur les gains cryptographiques.

Le gouvernement sud-coréen a fait pression pour commencer à percevoir une taxe de 20 % sur les gains cryptographiques d’une valeur de 2,5 millions de wons (2 125 $) à partir du 1er janvier 2022. La loi fiscale sur la cryptographie devait entrer en vigueur cette semaine, le 1er octobre initialement. Cependant, il a été reporté de trois mois à l’année prochaine en raison d’une insuffisance de l’infrastructure fiscale pour l’industrie de la monnaie numérique encore naissante. Comme indiqué précédemment, le parti au pouvoir DPK a fait pression pour un nouveau report, mais le ministre des Finances a minimisé la pression.

La mise en œuvre de la taxe pourrait être retardée d’un an.

Selon le Korea Times, le parti est parvenu à un consensus pour faire pression en faveur de modifications législatives afin de retarder la mise en œuvre d’au moins un an de plus. Pour le parti DPK, la dernière poussée est principalement motivée par des considérations politiques. La fête vise à attirer la jeune génération, principalement dans la vingtaine et la trentaine, qui a investi dans les crypto-monnaies. La Corée du Sud devrait organiser ses élections présidentielles en mars de l’année prochaine, ce qui rend encore plus pertinent pour le parti d’attirer les investisseurs. Le parti, qui a été le plus populaire, a perdu son soutien à la lumière de certaines mesures politiques désastreuses du président sortant Moon Jae-in, en particulier dans le secteur immobilier.