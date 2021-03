Le parti CDU d’Angela Merkel plonge dans un nouveau coup dur pour le dirigeant allemand – nouveau sondage | Politique | Nouvelles

Le soutien au parti de la chancelière allemande Angela Merkel a encore baissé, selon un sondage publié dimanche, les écologistes Verts se rapprochant à seulement deux points derrière eux avant les élections nationales de septembre.

Alors que la frustration populaire grandit face à la gestion par le gouvernement de Merkel de la pandémie de coronavirus, le soutien aux chrétiens-démocrates de Merkel (CDU) et à leur parti jumeau bavarois CSU – ensemble surnommé « l’Union » – est tombé à 25%, a montré le sondage Kantar.

La chute de deux points de pourcentage par rapport à la semaine précédente était la quatrième baisse consécutive du soutien à l’alliance conservatrice à un niveau jamais vu depuis le début de mars de l’année dernière.

La CDU a subi des défaites lors de deux élections d’État au début du mois, en raison de la frustration suscitée par la lente campagne de vaccination contre le COVID-19, d’une inversion des restrictions virales et d’un scandale d’achat de masques faciaux.

« Il y a un changement d’humeur dans le pays », a déclaré au journal Bild am Sonntag le premier ministre bavarois et dirigeant de la CSU, Markus Soeder, qui est un candidat potentiel pour être le candidat conservateur à la chancelière.

« L’Union doit montrer qu’elle a encore de la force et des idées et qu’elle n’est pas épuisée et épuisée. Elle a besoin d’un nouveau départ maintenant. »

Le soutien aux Verts a augmenté de 1 point de pourcentage à 23%, selon le sondage Bild am Sonntag de Kantar, qui a sondé 1447 électeurs entre le 18 et le 24 mars.

Les sociaux-démocrates de gauche (SPD), actuellement dans une «grande coalition» maladroite avec l’Union, étaient stables à 17%.

Les démocrates libres (FDP) favorables aux entreprises et l’Alternative d’extrême droite pour l’Allemagne (AfD) sont restés inchangés à 10%, tandis que l’extrême gauche Linke a augmenté d’un point à 9%.

« Les prochaines semaines détermineront si nous pouvons de manière prévisible maîtriser la pandémie. »

Si le nombre d’infections augmente à nouveau rapidement, il existe un risque croissant que la prochaine mutation virale devienne résistante au vaccin, a déclaré M. Braun.

Il a ajouté: « Ensuite, nous aurions besoin de nouveaux vaccins, puis nous devions recommencer à vacciner. »

Dans les régions où le nombre de cas pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours est supérieur à 100, il s’est prononcé en faveur de mesures supplémentaires.

M. Braun a ajouté: « C’est là que les couvre-feux régionaux le soir et la nuit peuvent aider, car nous avons les taux d’infection les plus élevés lors des réunions à domicile. »

Les infections à coronavirus ont fortement augmenté en Allemagne ces dernières semaines, en raison d’une variante plus transmissible du virus et des mesures visant à assouplir certaines restrictions.

Samedi, le nombre de cas confirmés de coronavirus en Allemagne a augmenté de 20472, tandis que le nombre de décès signalés a augmenté de 157, selon les données de l’Institut Robert Koch pour les maladies infectieuses.

M. Braun a déclaré qu’il s’attendait à ce que la situation infectieuse s’améliore en mai, aidée par l’impact des vaccinations et le début du temps plus chaud.

Il a déclaré: « D’ici la Pentecôte (23 mai), nous verrons les premiers effets positifs – à condition que la situation ne devienne pas incontrôlable d’ici là. »