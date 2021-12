Le Parti communiste chinois limoge un haut responsable du Xinjiang sanctionné par les États-Unis

Plus tôt dans la semaine, le fabricant américain de puces électroniques Intel Corp. s’est excusé pour une lettre exhortant les fournisseurs à ne pas s’approvisionner en produits ou en main-d’œuvre dans la région chinoise du Xinjiang.



Le Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir, dirigé par le président Xi Jinping, a brusquement remplacé son chef dans la province instable du Xinjiang, Chen Quanguo, qui a été sanctionné par les États-Unis pour des violations présumées des droits humains contre les musulmans ouïghours dans la région.

Chen n’est plus secrétaire du Comité régional autonome ouïghour du Xinjiang du PCC, a rapporté samedi l’agence de presse officielle Xinhua.

Ma Xingrui, qui était gouverneur de la province du Guangdong, a été nommé nouveau chef du parti pour le Xinjiang.

Le Comité central du PCC a décidé de donner à Chen un autre rendez-vous, a indiqué l’agence de presse dans un bref rapport.

Chen a été accusé par les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne de violations généralisées des droits humains contre les Ouïghours, mais il est pressenti pour une promotion, a rapporté le South China Morning Post, basé à Hong Kong.

L’année dernière, le gouvernement américain avait imposé des sanctions contre Chen et plusieurs autres responsables chinois en charge de la région autonome ouïgoure du Xinjiang, déclarant qu’ils étaient « considérés comme responsables ou complices de la détention injuste ou des abus de Ouïghours, de Kazakhs ethniques et de membres d’autres groupes minoritaires au Xinjiang ».

Les trois fonctionnaires chinois interdits par les États-Unis étaient Chen Quanguo, secrétaire du Parti PCC de la région autonome ouïghoure du Xinjiang, Zhu Hailun, alors secrétaire du Parti du Comité politique et juridique du Xinjiang et Wang Mingshan, secrétaire du Parti du Bureau de la sécurité publique du Xinjiang.

Ils ont été sanctionnés par l’ancien gouvernement américain dirigé par le président Donald Trump – qui a mené une politique sévère à l’égard de la Chine ; dont certaines parties ont été reportées par son prédécesseur Joe Biden.

Dans un geste du tac au tac, la Chine avait imposé des sanctions contre la Commission exécutive du Congrès américain sur la Chine (CECC), l’ambassadeur itinérant américain pour la liberté religieuse internationale Samuel Brownback, les sénateurs américains Marco Rubio, Ted Cruz et le membre du Congrès Chris Smit.

Les relations entre les États-Unis et la Chine traversent une phase de tension alors que l’administration Biden a déjà annoncé un boycott diplomatique des Jeux olympiques d’hiver de Pékin qui doivent se tenir en février de l’année prochaine.

Faisant escalader les choses, Biden a signé jeudi la loi ouïghoure sur la prévention du travail forcé qui interdit aux entreprises américaines d’importer des marchandises du Xinjiang à moins qu’il ne puisse être prouvé qu’elles n’ont pas été faites par le travail forcé.

La Chine a condamné la nouvelle loi américaine, affirmant qu’elle violait les lois internationales et s’immisçait dans ses affaires intérieures.

La Chine lutte contre les allégations de violations des droits de l’homme contre les musulmans ouïghours au cours des dernières années en provenance de l’Occident.

Les allégations incluent l’incarcération de milliers d’Ouïghours dans des camps de détention de masse, le travail forcé dans des unités de fabrication du Xinjiang riche en ressources, des avortements forcés, l’endoctrinement de masse et d’autres crimes similaires.

Pékin a déclaré que sa répression sécuritaire au Xinjiang visait le Mouvement islamique séparatiste du Turkestan oriental (ETIM), qui est affilié à la faction d’Al-Qaida opérant au Xinjiang. Les camps de travail ont été appelés formation professionnelle régulière.

« Les prétendues allégations de » travail forcé « et de » génocide « au Xinjiang ne sont que de vicieux mensonges concoctés par les forces anti-chinoises », a déclaré vendredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian aux médias, réagissant à la nouvelle décision américaine. Xinjiang.

« La partie américaine continue d’utiliser les problèmes liés au Xinjiang pour créer des rumeurs et semer le trouble. Essentiellement, il s’engage dans la manipulation politique et la coercition économique, et cherche à saper la prospérité et la stabilité du Xinjiang et à contenir le développement de la Chine sous le prétexte des droits de l’homme », a-t-il déclaré.

Les allégations de travail forcé ont suscité des hésitations chez les principales entreprises qui s’approvisionnent en matières premières et en main-d’œuvre dans la région.

Plus tôt dans la semaine, le fabricant américain de puces électroniques Intel Corp. s’est excusé pour une lettre exhortant les fournisseurs à ne pas s’approvisionner en produits ou en main-d’œuvre dans la région chinoise du Xinjiang.

La lettre indiquait qu’Intel Corp. avait été « obligée de s’assurer » que sa chaîne d’approvisionnement n’utilisait pas de main-d’œuvre ou de produits d’origine du Xinjiang, à la suite de restrictions imposées par « plusieurs gouvernements ».

Le géant de la technologie a ensuite regretté d’avoir envoyé la lettre aux fournisseurs après avoir fait face à une énorme réaction de Pékin et à un appel au boycott total.

Dans une déclaration publiée en chinois sur ses comptes officiels sur les comptes des plateformes médiatiques WeChat et Weibo, Intel a précisé que son engagement à éviter les chaînes d’approvisionnement du Xinjiang était une expression de conformité à la loi américaine, plutôt qu’une déclaration de sa position sur la question.

« Nous nous excusons pour les problèmes causés à nos clients chinois respectés, à nos partenaires et au public. Intel s’est engagé à devenir un partenaire technologique de confiance et à accélérer le développement conjoint avec la Chine », a déclaré la BBC citant la lettre de la société.

Le Global Times a déclaré qu’Apple, Nike et Coca-Cola faisaient partie des entreprises qui auraient fait pression sur le Congrès américain pour affaiblir la loi sur le travail forcé.

