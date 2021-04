Le parti d’Angela Merkel en alerte alors que les Verts allemands voient leur soutien décuplé | Politique | Nouvelles

Et le nouveau chef Armin Laschet a reçu un coup humiliant par la publication d’un nouveau sondage suggérant que la grande majorité des membres du parti pensent que son rival Markus Soeder – chef du parti frère de la CSU – devrait être la nomination de la CDU à la chancelière, quelques mois à peine avant la crise de septembre. élections fédérales. Annalena Baerbock dirigera les Verts en tant que candidate et surfe actuellement sur une vague d’optimisme.

Michael Kellner, directeur général fédéral des Verts, a déclaré: «La vague de nouveaux candidats au cours des derniers jours est un record absolu dans l’histoire du parti.

«Les choses vont bien pour nous et cela me met de bonne humeur.»

Dans une évolution qui aurait été considérée comme impensable il y a à peine cinq ans, les Verts sont considérés comme ayant une chance réaliste de prendre la chancellerie à l’automne, Mme Merkel démissionnant après 16 ans à la tête.

Dans la semaine qui a suivi la confirmation de Mme Baerbock comme candidate du parti, les Verts ont reçu 2 159 candidatures et comptent désormais 107 300 membres.

S’adressant à Frankfurter Allgemeine Zeitung ce week-end, Mme Baerbock s’est engagée à être dure envers la Russie et la Chine si elle devenait chancelière.

Elle s’est engagée à mettre fin à la controverse Nord Stream 2 en Allemagne, contrairement à M. Laschet et à Mme Merkel.

JUSTE IN: la Grande-Bretagne TOUJOURS liée à l’accord de l’UE – Le Brexiteer déclenche l’alarme

En outre, elle a insisté sur le fait que “augmenter la pression sur la Russie” sur son renforcement militaire à la frontière avec l’Ukraine devrait être une priorité pour l’Allemagne.

Elle considère également que les projets chinois «Belt and Road» font partie de la «politique de puissance hardcore».

Elle a ajouté: “Si le gouvernement chinois exige que des entreprises chinoises telles que Huawei, par exemple, transmettent des données et des informations européennes, nous ne pouvons pas intégrer les produits de ces fabricants dans l’infrastructure européenne.”

Deux sondages récents montrent que les Verts dépassent l’alliance conservatrice CDU / CSU.

Dans le plus récent, un sondage Kantar pour Bild am Sonntag, le soutien a chuté de deux points à 27%, les Verts grimpant de six points à 28%.

Les sociaux-démocrates d’Olaf Scholz occupaient la troisième place avec 13%, suivis de l’extrême droite AfD avec 10%, du FDP favorable aux entreprises avec 9% et du gauchiste Die Linke avec 7%.

M. Laschet a été élu à la tête de la CDU en janvier, battant de peu Friedrich Merz au poste supérieur laissé vacant par Annegret Kramp-Karrenbauer, largement considéré comme le successeur préféré de Mme Merkel.

Cependant, M. Soeder est beaucoup plus populaire parmi les électeurs de la CDU, avec un sondage publié cette semaine suggérant que 77% d’entre eux pensaient que lui, et non M. Laschet, devrait être le candidat du parti.

S’adressant à Express.co.uk la semaine dernière, l’ancien eurodéputé allemand Hans-Olaf Henkel a déclaré à propos de M. Laschet: «Avec Laschet, la CDU et maintenant la CSU ont choisi un candidat de l’establishment du parti plutôt que l’un des membres, sans parler des électeurs. .

«Ce candidat peut plaire aux médias mais aura du mal à susciter l’enthousiasme des électeurs allemands. C’est une Merkel 2.

«Avec Laschet, la CDU / CSU courra un risque beaucoup plus élevé d’être remplacée par une coalition rouge / rouge / verte en septembre composée de sociaux-démocrates, de communistes et de verts.

Il a ajouté: «En ce qui concerne Nord Stream 2, Laschet est un partisan de ce projet, moins critique envers Poutine.

«Merkel et Laschet ne critiquent la Russie que verbalement pour les politiques agressives de Poutine.

“En fait, je peux voir un, et un seul, avantage dans le programme politique des Verts: ils sont beaucoup plus durs vis-à-vis de la Russie.”