Le parti d’Angela Merkel refuse de remplacer le candidat chancelant à la chancelière alors que les sondages se resserrent | Monde | Nouvelles

Mme Merkel quittera ses fonctions de chancelière allemande le mois prochain après 16 années remarquables à la barre. Armin Laschet, leader de l’Union chrétienne-démocrate (CDU) de Mme Merkel, est le candidat choisi pour la CDU et son parti frère bavarois, l’Union chrétienne-sociale (CSU), le 26 septembre.

Mais les chances d’une transition en douceur du pouvoir en faveur de la coalition au pouvoir ont été ébranlées par le dernier sondage.

Le soutien aux conservateurs allemands a baissé de 10 points depuis les dernières élections et M. Laschet n’a que deux points d’avance sur son plus proche rival.

A moins de six semaines des élections, le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a écarté la perspective d’un changement de candidat à la 11e heure.

Markus Soeder, chef de l’Union chrétienne-sociale de Bavière, avait été présenté comme une alternative possible au joueur de 60 ans.

Mais, M. Spahn a remis les pendules à l’heure et a déclaré au journal Mannheimer Morgen qu’il n’était pas prévu de remplacer M. Laschet par M. Soeder.

Dans une défense acharnée de son allié, le chef de la santé a ajouté: “Et vous obtiendrez la même réponse si vous demandiez à Soeder.”

Le candidat de la CDU et de la CSU est actuellement dans les sondages à 23%, soit deux points d’avance sur Olaf Scholz des sociaux-démocrates.

La marge de deux pour cent est le plus petit écart entre les deux parties depuis mars 2017.

Les Verts, menés par la candidate à la chancelière Annalena Baerbock, sont également très dans la course et étaient à 19%.

L’absence d’un vainqueur pur et simple pourrait ouvrir la porte à la formation d’une coalition – chose jugée impensable il y a quelques mois.

Les cotes d’écoute de M. Laschet ont chuté depuis qu’il a été vu en train de rire lors d’une visite dans une ville touchée par les inondations et a dû s’excuser.

L’Allemagne a ouvert ses frontières il y a six ans à plus d’un million de migrants, dont beaucoup de Syriens, fuyant la guerre et la pauvreté.

Cette décision a attiré le soutien de la communauté internationale, mais a divisé de nombreuses personnes en Allemagne, y compris son propre parti.

La chancelière sortante a été invitée à tirer les leçons de 2015 par le secrétaire général de la CDU.

Paul Ziemiak a déclaré : « Pour nous, il est clair que 2015 ne doit pas se répéter.

“Nous ne pourrons pas résoudre la question afghane par la migration vers l’Allemagne.”

Le candidat des Verts a déclaré que l’Allemagne doit accueillir au moins 10 000 agents locaux afghans qui ont travaillé pour l’armée allemande ou d’autres pays de l’OTAN ces dernières années.