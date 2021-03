Le parti de Merkel subit un revers historique lors des premières élections régionales sans son chef charismatique

L’Union chrétienne-démocrate (CDU) de la chancelière Angela Merkel a subi un revers aux élections régionales ce dimanche, avec des creux historiques dans les régions de Rhénanie-Palatinat et de Bade-Wurtemberg, selon les sondages de sortie.

Les résultats, interprétés dans une clé nationale comme un plébiscite sur la gestion du coronavirus du gouvernement de grande coalition entre la CDU et le Parti social-démocrate (SPD), prédisent également un consolidation de Los Verdes comme première force dans le Bade-Wurtemberg et le maintien du SPD en Rhénanie-Palatinat.

Il s’agit de la première nomination d’une série d’élections régionales jusqu’aux élections fédérales de septembre, marquées par l’absence de Merkel en tant que candidate pour la première fois depuis 2005. « Nous aurions aimé un meilleur résultat », a déclaré le secrétaire général de la CDU, Paul Ziemiak.

Plus précisément, le enquête diffusée par la télévision publique ARD place les Verts avec 31% de soutien dans le Bade-Wurtemberg (0,7 point de plus qu’aux élections de 2017), suivi par la CDU (23% et 4 points de moins), le SPD (12%, -0,7 point) et l’extrême droite pour l’Allemagne (AfD, 11,5%, 3,6 points de moins). Le Parti libéral démocrate (FDP) serait lié à l’AfD en pourcentage (3,2 points de plus).

En Rhénanie-Palatinat Le SPD reste la première force politique (34,5%, 1,7 point de moins qu’il y a quatre ans), devant la CDU (26%, -5,8), l’AfD (10,5%, -2, 1), le FDP (6,5%, +0,3 ) et Los Verdes (8,5%, +3,2). Les électeurs libres entre au Parlement régional, une formation du centre qui a ajouté 5,5% des voix.

La gauche est laissée de côté dans les deux parlements régionaux avec un soutien de 3,5% et 2,5%, loin du minimum de 5% pour obtenir une représentation, selon l’enquête préparée pour ARD par Infratest-Dimap.

Dans le Bade-Wurtemberg, le Premier ministre régional maintiendra ainsi le pouvoir Winfried Kretschmann, 72 ans, est entré en fonction il y a dix ans, à la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima. En Rhénanie-Palatinat ce sera le social-démocrate Malu Dreyer celui qui continuera à maintenir le SPD au pouvoir, qu’il détient depuis trois décennies.

Les experts appellent en tout cas à la prudence car la grand nombre de votes par mail En raison du coronavirus, les sondages de sortie sont rendus invalides. On estime qu’un vote sur cinq sera des bulletins de vote par correspondance.