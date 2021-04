Ces dernières semaines, pratiquement tous les responsables bien connus du Parti démocrate de l’État de New York, et pas quelques personnalités nationales, ont appelé le gouverneur de New York Andrew Cuomo à démissionner suite à des allégations de harcèlement sexuel. Samedi matin, le nombre de responsables républicains appelant à la démission du représentant Matt Gaetz depuis qu’il a été révélé qu’il fait l’objet d’une enquête s’élève à… zéro.

Cette semaine, CNN a rapporté que Gaetz avait montré à d’autres législateurs républicains des photos et des vidéos nues de femmes avec lesquelles il prétendait avoir des relations sexuelles, y compris sur le sol de la chambre de la Chambre.

Les accusations selon lesquelles Gaetz dirigeait autrefois un groupe de législateurs républicains dans un match où ils avaient marqué des «points» pour avoir couché avec des membres du personnel et des stagiaires – avec des points bonus pour les vierges – ont également refait surface la semaine dernière. Bien que ce ne soit pas la première fois. Ou le second. Ou même le troisième.

Cette semaine également, le leader républicain de la minorité à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a annoncé que non seulement il n’appellerait pas Gaetz à démissionner, mais qu’il permettrait également au législateur de Floride de conserver son siège dans les comités. Cela comprend un siège au comité judiciaire qui supervise le département qui enquête actuellement sur Gaetz pour trafic sexuel.

Il ne faut pas s’étonner que les républicains se taisent sur Gaetz. Après tout, c’est le parti de Donald Trump. Vingt-cinq femmes ont accusé Trump d’inconduite sexuelle – jusqu’à, et y compris définitivement, le viol. Avant même d’annoncer sa candidature, on savait que Trump avait trompé ses trois épouses. Au cours de son mandat, il est également devenu clair que Trump n’avait pas seulement payé des femmes pour cacher ses affaires, il avait utilisé son pouvoir et ses relations pour faire pression sur ces femmes pour qu’elles gardent le silence – et avait utilisé illégalement les fonds de la campagne.

Et bien sûr, tout cela est venu en plus du limogeage de Trump par le républicain, sur bande, expliquant comment sa richesse et sa position lui ont permis de se livrer à une agression sexuelle sans conséquence.

Comme l’a écrit Markos Moulitsas, fondateur du Daily Kos, en juillet dernier, les actions de Trump ont «brisé» le GOP. En défendant Trump, les républicains ont abandonné même la prétention de «valeurs familiales». Le résultat a été une forte baisse non seulement du nombre d’Américains s’identifiant au Parti républicain, mais aussi du nombre d’Américains se disant «conservateurs».

Les républicains ont aggravé l’impression qu’ils étaient le parti des fêtards avec leur défense du candidat à la Cour suprême Brett Kavanaugh et les horribles attaques contre le Dr Christine Blasey Ford. La nation s’est retrouvée avec l’image d’un homme-enfant hurlant et bavard dont les croyances en la consommation d’alcool et d’agression de filles mineures étaient défendues par les républicains à l’intérieur et à l’extérieur du Sénat. Bien qu’il y ait eu des appels depuis le début pour examiner l’enquête farfelue sur les accusations portées contre Kavanaugh, la chose la plus accablante dans toute l’affaire est la façon dont certains républicains pensaient que défendre le comportement du juge Beer était une énorme «victoire» pour leur parti.

Ils pensent que cela – ignorer le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles, le trafic sexuel et toutes les autres actions qui dégradent et maltraitent les femmes – est une force de leur parti. Lorsque les républicains voient les démocrates agir rapidement pour condamner le comportement des responsables démocrates, que ce soit au niveau de l’État ou au niveau fédéral, ils le considèrent comme une faiblesse.

La vérité est que, jusqu’à récemment, les deux partis étaient les partis d’hommes blancs riches qui se comportaient mal. Mais au cours des dernières décennies, les parties sont allées dans des directions résolument différentes. Au fur et à mesure que le Parti démocrate s’est diversifié, à la fois au niveau de ses membres et de ses représentants, il est devenu plus sensible à quel point bon nombre des choses qui ont toujours été permises par les privilégiés de la race, de la richesse et du pouvoir sont réellement. Les démocrates agissent maintenant rapidement pour s’attaquer à ces problèmes, car ils sont importants. Et si cela signifie parfois se tromper du côté de ceux qui disent avoir été victimes, ce n’est pas grave. Le système a certainement commis une erreur de l’autre côté assez longtemps.

Ce qui a changé pour les républicains en réponse, c’est qu’ils ont même cessé de faire semblant de s’en soucier. Ils sont devenus le parti qui défend ouvertement les agressions sexuelles, que cela se produise chez Kavanaugh ou dans les studios de Fox News. C’est le parti qui partage des photos nues de femmes sur le sol de la maison, et ne se soucie pas de qui le sait.

Cette semaine, McCarthy a déclaré que Gaetz perdrait ses sièges dans les comités «s’il était inculpé». Mais rien de tout cela n’est réellement une nouvelle pour McCarthy, ou pour aucun des autres républicains qui ont hué avec Gaetz de ses «conquêtes sexuelles» – des conquêtes qui incluent apparemment d’être impliqué dans une opération visant à fournir de fausses pièces d’identité à des filles mineures, volant au moins. une de ces filles à travers le pays pour le sexe, et «encourageant» certaines de ces filles à avoir des relations sexuelles avec d’autres fonctionnaires républicains.

Rien de tout cela n’est une surprise pour McCarthy ou pour tout autre républicain. Voilà qui est Matt Gaetz. Ils le savent depuis le premier jour, et ils n’ont rien fait à ce sujet, à cause de qui ils sont.

Il semble probable que Gaetz sera inculpé, mais le Parti républicain s’est déjà inculpé.

Aimé? Prenez une seconde pour soutenir la communauté sur Patreon!