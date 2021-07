Le Parti républicain de l’Alaska soutient le principal challenger de la sénatrice Lisa Murkowski .

in

La candidate du Parti républicain au Sénat pour l’Alaska, Kelly Tshibaka, a été soutenue par son État partie contre la sénatrice sortante Lisa Murkowski lors d’un vote de 58 contre 17.

“Je suis reconnaissant et ravi d’avoir le ferme soutien du Parti républicain de l’Alaska, qui a voté à une écrasante majorité pour approuver ma candidature au Sénat américain”, a déclaré Tshibaka dans un communiqué après l’approbation.

« Nous partageons tous un objectif commun : promouvoir les principes sur lesquels notre pays et notre État ont été fondés », poursuit le communiqué. “Je me suis engagé à être fidèle à nos idéaux conservateurs partagés de l’Alaska et à être un sénateur sur lequel ils peuvent compter pour prendre chaque décision en fonction de ce qui est le mieux pour notre grand État.”

Tshibaka a tweeté à propos de l’approbation du GOP de l’Alaska.

Je suis honoré d’être soutenu par le Parti républicain de l’Alaska ! Au Sénat, je me battrai toujours pour nos valeurs conservatrices. pic.twitter.com/MbXxhMymfq – Kelly Tshibaka (@KellyForAlaska) 10 juillet 2021

Tshibaka a été approuvé par l’ancien président Trump en juin par le biais de son Save America PAC, où il a déclaré : « Lisa Murkowski est mauvaise pour l’Alaska… Murkowski doit partir ! Kelly Tshibaka est la candidate qui peut battre Murkowski, et elle le fera. Kelly est une combattante qui défend les valeurs de l’Alaska et America First.

Murkowski a voté pour condamner Trump lors de son procès en destitution après avoir quitté ses fonctions.

