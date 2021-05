Le parti travailliste choisit la sœur de Jo Cox comme candidate aux élections partielles de Crunch Batley et Spen | Politique | Nouvelles

Les membres travaillistes locaux ont assisté à une réunion en ligne plus tôt dans la journée et Mme Leadbeater a été choisie parmi une liste restreinte de trois candidats.

Elle a déclaré dans un communiqué: «Je suis submergée et émerveillée par le soutien et la foi des membres de Batley et Spen.

«Je suis prêt à me lancer et à présenter la campagne du Labour à la population locale.»

Au cours de la réunion en ligne de cet après-midi, Mme Leadbeater a prononcé un discours passionné devant les membres travaillistes.

Elle a insisté sur le fait qu’elle était «la candidate que les conservateurs craignent» parce qu’ils connaissaient son «expérience avérée de faire avancer les choses au niveau local».

Mme Leadbeater a déclaré aux membres travaillistes: «Je suis une femme fière du Yorkshire et j’ai vécu à Batley et Spen toute ma vie.

«J’ai une profonde compréhension de la région, de ses habitants et de certains des défis auxquels elle est confrontée. Je suis passionné par la force qu’il y a dans une circonscription aussi diversifiée.

«Je suis le candidat que craignent les conservateurs.

«Ils savent que j’ai une expérience avérée de faire avancer les choses au niveau local et une réputation établie de travailler pour toutes les parties de la communauté.

Elle a ajouté: «J’ai vécu dans presque toutes les parties de la circonscription au cours de ma vie – Heckmondwike, Batley, Cleckheaton, Gomersal, Liversedge, Staincliffe et Littletown – des endroits dont les candidats d’autres partis n’ont probablement même pas entendu parler!

«Nous avons besoin de voix fortes du Nord à Westminster. Des gens enracinés dans leurs communautés. Je travaillerai pour représenter les gens de toute la circonscription.

«Personne ne devrait avoir le moindre doute sur l’ampleur de la tâche que nous avons pour garder Batley et Spen Labour.

“Les projecteurs seront sur nous – mais je veux montrer au monde que le parti travailliste de Batley et Spen et notre communauté sont forts et fiers.”

La sélection de Mme Leadbeater comme candidate du parti à l’élection partielle de Batley et Spen a été saluée par Sir Keir Starmer.

Il a déclaré: «Je suis ravi que Kim ait été sélectionné pour se présenter aux élections partielles de Batley et Spen.

«Ses racines dans la communauté feront d’elle une fantastique championne pour Batley et Spen, s’attaquant aux problèmes soulevés par la population locale.

“Batley et Spen occupe une place importante dans le cœur du Parti travailliste. Et le travail de Kim pour rassembler les gens, tout comme sa sœur Jo Cox l’a fait, nous a tous inspirés.

«Les gens de la circonscription connaissent bien Kim, admirant son travail acharné dans la communauté et sa détermination à bâtir une société plus juste et plus gentille.

“J’ai hâte de la rejoindre sur le chemin de la campagne.”

C’est une histoire de rupture. Plus à venir…