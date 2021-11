Le partisan de Meghan Markle termine 180 sur Duchess après des excuses « Je l’ai défendue! » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle, 40 ans, s’est excusée d’avoir induit le tribunal en erreur sur son souvenir des informations données par ses collaborateurs aux auteurs d’une biographie non autorisée sur elle et son mari. La duchesse de Sussex a poursuivi l’éditeur de The Mail On Sunday, Associated Newspapers Limited (ANL), pour cinq articles reproduisant des parties d’une lettre « personnelle et privée » envoyée à son père Thomas Markle, 77 ans, en août 2018. Discuter de la dernière mise à jour, la chroniqueuse Ayesha Hazarika a affirmé que c’était une « très mauvaise chose ».

S’adressant à Jeremy Vine Le 5, Mme Hazarika a déclaré: « J’ai souvent défendu Meghan Markle, mais je pense que c’est assez dommage de ne pas avoir divulgué cette information assez importante au tribunal.

« Je pense que c’est une très mauvaise chose à faire.

« Elle s’est excusée, voyons comment cela affecte l’affaire. »

La Haute Cour a statué plus tôt cette année que la publication par ANL de la lettre de Meghan à son père était illégale, rendant un jugement sommaire pour Meghan et évitant la nécessité d’un procès.

Mais ANL conteste cette décision devant la Cour d’appel, arguant que l’affaire devrait faire l’objet d’un procès sur les allégations de Meghan, notamment la violation de la vie privée et du droit d’auteur.

Le tribunal a appris cette semaine que l’ancien secrétaire aux communications de Meghan et Harry, Jason Knauf, avait fourni des informations aux auteurs de Finding Freedom d’Omid Scobie et Carolyn Durand.

Dans une déclaration de témoin, M. Knauf a déclaré que le livre était « discuté de manière routinière », qui avait été « discuté directement avec la duchesse à plusieurs reprises en personne et par courrier électronique ».

M. Knauf a également discuté de la planification d’une réunion avec les auteurs pour fournir des informations de base et a déclaré que Meghan lui avait donné plusieurs points d’information à partager avec eux, y compris des informations sur la façon dont elle avait eu « des contacts très minimes » avec ses demi-frères et sœurs pendant son enfance.

Elle a déclaré: « J’accepte que M. Knauf ait fourni des informations aux auteurs du livre et qu’il l’ait fait à ma connaissance, pour une réunion qu’il avait planifiée avec les auteurs en sa qualité de secrétaire à la communication.

« L’étendue des informations qu’il a partagées m’est inconnue.

« Quand j’ai approuvé le passage… je n’ai pas eu l’avantage de voir ces e-mails et je m’excuse auprès du tribunal pour le fait que je ne me souvenais pas de ces échanges à l’époque.

« Je n’avais absolument aucune volonté ou intention d’induire en erreur l’accusé ou le tribunal. »