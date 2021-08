Le partisan de Trump, Stephen Palmer, met en garde contre une prise de contrôle des États-Unis par les talibans

in

CNN Donie O’Sullivan parlé à un Donald Trump partisan qui a mis en garde contre une prise de contrôle semblable aux talibans en Amérique si l’ancien président n’est pas rétabli dans ses fonctions.

O’Sullivan a comparu le lundi du jour nouveau pour aborder le prochain audit électoral du comté de Maricopa en Arizona. La crédibilité de l’audit fait l’objet d’un examen minutieux depuis un certain temps, et O’Sullivan l’a résumé comme une « imposture » ​​et « la plus grande manifestation du grand mensonge sur les élections ».

Le correspondant de CNN a ensuite présenté des images de plusieurs conversations récentes avec des partisans de Trump qui croient fermement que l’ex-président a remporté les élections et sera réintégré dans ses fonctions. Il n’y a aucun mécanisme dans la Constitution pour que cela se produise.

Stephen Palmer, l’un des partisans de Trump avec qui O’Sullivan s’est entretenu à la foire de l’État de l’Iowa à Des Monies, a déclaré: “Je ne pense pas qu’il y aura d’élections 2024 jusqu’à ce que nous obtenions les résultats de 2020.”

« Il n’y a aucun moyen à ce stade de renverser les élections de 2020, n’est-ce pas ? » demanda O’Sullivan.

“Il y a toujours un moyen”, a répondu Palmer – avant de faire référence à l’audit de l’Arizona.

Ensuite, Palmer a sombrement insinué que l’Amérique pourrait suivre le même chemin que l’Afghanistan si c’est ce qu’il faut pour ramener Trump au pouvoir.

Il y a des millions d’armes ici. Vous savez, il leur a fallu 11 jours pour prendre le contrôle de l’Afghanistan. Je me demande combien de jours – juste pour demander un ami – combien de jours il faudrait aux patriotes pour prendre le contrôle de ce pays. Pensez-y.

“Vous ne voulez pas que cela se produise”, a répondu O’Sullivan.

“Je ne veux pas que cela se produise”, a déclaré Palmer, “mais si notre pays, notre gouvernement, notre Congrès et Biden ne se sortent pas la tête, cela va arriver. Je t’assure. Ça arrive.”

Le segment d’O’Sullivan est la dernière de plusieurs interactions qu’il a eues avec des partisans de Trump convaincus que la réintégration de l’ancien président est inévitable. Certains de ces partisans de Trump ont menacé d’une nouvelle guerre civile si cela ne se produisait pas, et la nation a déjà vu la prise d’assaut du Capitole des États-Unis où les partisans de Trump – alimentés par ses mensonges électoraux – ont perturbé le Congrès dans une violente tentative de renverser le 2020 élection.

