Le pas de géant de Sonny Clark vers le hard bop hip

Un exemple archétypal de hard bop, l’album Cool Struttin’ de Sonny Clark de 1958 est l’un des nombreux albums de jazz classiques que l’on trouve dans Note bleueest influent série 1500.

Blue Note a adopté le format LP 12 pouces en 1955 en lançant sa célèbre série 1500, qui a duré jusqu’en 1958. Il a non seulement établi le label Big Apple comme la principale maison de disques de jazz de l’époque, mais a également introduit le monde au hard bop, un ramification de be-bop qui a assimilé des éléments du blues et musique gospel. Le 5 janvier 1958, un pianiste de Pennsylvanie de 27 ans nommé Conrad « Sonny » Clark a enregistré ce que de nombreux disciples de jazz considèrent comme un exemple par excellence de hard bop : Cool Struttin’.

Écoutez Cool Struttin’ sur Apple Music et Spotify.

Prendre de l’élan

À ce stade, la carrière de Clark semblait être en plein essor, prenant un élan irrésistible. À peine six mois plus tôt, en juin 1957, il avait fait ses débuts chez Blue Note en tant qu’accompagnateur du saxophoniste Hank Mobley, mais il avait tellement impressionné le patron de Blue Note, le producteur Alfred Lion, qu’au moment où il est entré dans Rudy Van Gelder‘s Studio Hackensack pour couper Cool Struttin’, il avait déjà accumulé trois albums de matériel pour le label.

Cool Struttin’ a réuni Clark avec le bassiste Paul Chambers et le batteur Philly Joe Jones, de Miles Davis‘, qui avaient tous deux figuré sur le précédent album du pianiste, Sonny Clark Trio, enregistré quatre mois plus tôt. Clark a également fait venir le trompettiste Art Farmer, qu’il avait connu lorsqu’il vivait et travaillait en Californie avant de déménager à New York. Farmer avait brillé sur les débuts mémorables du pianiste Blue Note, Dial « S » For Sonny, enregistré en juillet 1957. L’altoiste Jackie McLean, originaire de New York du même âge que Clark, était connu pour son son légèrement dur. Ton.

Lignes mélodiques envolées

La chanson titre d’ouverture de l’album, avec sa démarche mesurée et légèrement fanfaronne, sa basse lente et ses lignes de cor blues, est à juste titre considérée comme la chanson emblématique de Clark. Il prend le premier solo, qui est laconique et infusé de blues, suivi de quelques lignes mélodiques fraîches, lucides et planantes du trompettiste Farmer. Le solo de Jackie McLean est plus acerbe et terre-à-terre et précède un deuxième solo de piano, qui mélange la dissonance avec des lignes fluides et coriaces. Le bassiste Paul Chambers joue également en solo, à l’aide d’un archet, avant de revenir à la contrebasse au pas lent qui mène à une reprise du thème du cor principal.

Un autre morceau écrit par Clark, « Blue Minor », suit. Il se caractérise par une section de tête composée de lignes de cor montantes ponctuées de cadences d’accords gospel avant que les solistes ne brillent sur un groove propulsif entraîné par la salle des machines impeccable de Chambers et Jones.

L’uptempo ‘Sippin’ At Bells’ est un premier morceau de Miles Davis qui est principalement associé au dieu du bebop Charlie Parker, l’un des héros musicaux de Sonny Clark, que le pianiste a rencontré à Chicago en 1954. Cela commence par des percussions électrisantes de Philly Joe Jones avant que les cors combinés de Farmer et McLean n’annoncent la mélodie serpentante de style bop. Clark prend le premier solo et, bien qu’il montre l’influence de Bud Powell (le premier pianiste de jazz à traduire le style bebop de Charlie Parker au piano), il affiche son propre concept mélodique unique.

Sens du swing propulsif

L’influence de Powell peut également être ressentie dans le plus proche de l’album, « Deep Night », une chanson d’abord associée à – et co-écrite par – l’idole du jazz des débuts Rudy Vallée, qui a enregistré un grand succès pop avec elle en 1929. Powell avait pris la chanson et l’a transformé sur son album de 1954 Norgran Jazz Original. De toute évidence, Clark avait entendu Powell interpréter la chanson en direct à Birdland et en était ravi. « Quand j’ai entendu Bud le faire, je savais que je devais le jouer aussi à ma manière », a déclaré Clark à Nat Hentoff pour les notes originales de Cool Struttin’. Sa version est animée par un sens propulsif de balançoire, grâce à l’habileté du jeu puissant mais subtil de la section rythmique Chambers-Jones (Jones montre également ses prouesses avec un solo de batterie court mais explosif).

Cool Struttin’ est sorti sous le nom de BNLP 1588 en octobre 1958, logé dans une couverture avant mémorable conçue par Reid Miles dont l’image indélébile – représentant les jambes et les pieds aiguille d’une femme – incarnait l’ambiance urbaine assurée de la chanson titre de l’album. Plus de six décennies plus tard, l’album respire toujours le côté branché qui incarne le style hard bop que Blue Note a perfectionné avec sa série 1500.

