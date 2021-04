Le pas ferme d’André Coelho

20/04/2021 à 19:37 CEST

Le FC Barcelone prépare la visite de vendredi au colista O Parrulo (19h30) dans le duel avant la Finale à Huit des Champions avec de bons sentiments issus de la victoire dimanche dernier contre le leader Levante (6-3) dimanche dans le meilleur match d’André Coelho.

Les Portugais, 27 ans et avec un contrat jusqu’en juin 2022, arrivé l’été dernier au Barça de Benfica pour combler le vide laissé par Boyis (Movistar Inter), mais la vérité est que ses caractéristiques ne répondaient pas tant à la solidité du Cordovan qu’à celles d’un joueur plus mobile capable de mieux performer en tant qu’ailier- fermeture et comme fermeture plus mobile que le marquage des pivots nés comme Pito (Inter) ou Rafa Santos (ElPozo).

Sa mauvaise performance a motivé que Andreu Plaza l’a laissé hors des deux premières rotations pour plusieurs mois. À tel point que la participation de l’ex-benfiquista est devenue un témoignage et qu’il a eu de nombreux matchs sans jouer une seule minute.

En dépit d’être vu avec pratiquement aucune importance, les Portugais ont continué à faire preuve d’un professionnalisme à l’épreuve des bombes se vider à l’entraînement et n’a jamais perdu le sourire qui caractérise sa nature enjouée.

Cependant, la grave blessure de Sergio Lozano en janvier et l’inconfort musculaire de Marcenio après la Coupe d’Espagne fin mars ils ont ouvert les portes de la deuxième rotation. Avant, sa présence avait grandi avec plusieurs buts en actions de stratégie et se montrant très utile dans la défense du gardien-joueur.

Le Portugais a marqué un but dans le derby contre Industrias, un autre en Super Coupe contre l’Inter et dimanche dernier il a réussi son premier “ double ” en tant que joueur du Barça contre Levante.

Le Portugais André Coelho, avec Aicardo

Coelho et Plaza parlent

La confiance est tout. Maintenant je vais bien et j’ose essayer plus de choses. Je travaille très dur tous les jours depuis que je suis arrivé au club pour proposer la meilleure version possible et aider l’équipe à atteindre les objectifs ”, a déclaré André Coelho. Oui a lancé un avertissement retentissant: “Que personne ne nous considère comme morts. Nous sommes les champions de la Ligue des champions et nous avons toujours très faim.

Heureux et satisfait d’avoir gagné un nouveau joueur pour la “ cause ”, l’entraîneur Place Andreu il s’est félicité du bon moment de jeu et les buts que l’international portugais affiche lors des derniers matchs.

“André est un joueur défensif mais il peut aussi contribuer beaucoup en attaque, il a un tir très puissant et nous espérons que vous nous aidez dans toutes les facettes du jeu“a déclaré l’entraîneur de Barcelone.