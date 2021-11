Le pass de bus coûte jusqu’à 246% de plus à Madrid qu’à Logroño

23/11/2021 à 14:28 CET

PE

L’achat du bon ou de la carte porte-monnaie peut varier jusqu’à 245,9% si vous êtes en Madrid ou Logroño, la capitale la plus chère d’Espagne, a été détectée par Facua-Consumidores en Acción dans une étude menée dans 57 villes espagnoles.

L’étude de Facua montre que Madrid, San Sebastián et Barcelone restent les villes aux tarifs les plus chers lors de l’utilisation d’un bon ou d’une carte porte-monnaie similaire avec transbordement, comme ce fut le cas en 2020.

En moyenne, un voyage en bus coûte 0,78 euros. L’itinéraire le plus cher est Madrid (1,83 euro), qui a conservé le même prix depuis 2019, suivi de San Sebastián (1,26 euro), Barcelone (1,14 euro), Cáceres et Gérone (1,10 euro) et Lleida (1 euro). Aucune de ces villes n’a modifié le montant de cette catégorie par rapport au tarif 2020.

A l’autre extrême, les trajets les moins chers de cette catégorie se trouvent à Logroño (0,53 euros), Ávila (0,55 euros), Salamanque (0,59 euros), Palencia, Saint-Jacques-de-Compostelle, Vitoria et Ségovie (tous 0,60 euros).

Madrid, l’abonnement le plus cher

Concernant la carte mensuelle, qui est proposée dans 39 des 57 villes incluses dans l’étude, son tarif oscille entre 15 euros à Albacete (le moins cher) et 54,60 euros à Madrid (le plus cher), même prix que les trois dernières années.

En revanche, le billet aller simple ou aller simple a augmenté en moyenne de 1,5%, avec un prix de 1,23 euro pour cette année. La différence entre la ville la plus chère (Barcelone, ​​où cela coûte 2,40 euros) et la moins chère (Lugo, avec un taux de 0,64 euros) est de 275%.

De manière générale, les tarifs analysés (aller simple, abonnement bus avec ou sans correspondance, carte mensuelle et ticket nuit) sont maintenus, comme ce fut le cas l’an dernier, sans changements majeurs par rapport aux tarifs 2020.

Palencia brise cette tendance avec une forte augmentation du pass de bus avec transfert ou carte portefeuille similaire (20%, de 0,50 à 0,60 euro), alors que pour le billet simple la hausse est plus faible (6,7%, de 0,75 à 0,80 euro). Zamora aussi, où l’on enregistre la plus forte augmentation de la carte mensuelle (11,1%, de 40,50 à 45 euros), en une année où les tarifs ont été gelés dans 36 des 57 villes interrogées.

Réductions dans divers groupes

Toutes les villes envisagent le service gratuit pour les plus petits, mais l’âge auquel les enfants commencent à payer un billet varie d’une ville à l’autre. La plupart ont entre trois et cinq ans. Cependant, le nombre de villes qui permettent la gratuité du service bien au-delà de cet âge augmente grâce à l’utilisation d’une carte qui n’annule pas le billet et qui est gratuite.

En tout état de cause, la quasi-totalité des villes interrogées disposent d’une modalité carte jeune et/ou étudiant qui permet d’appliquer des tarifs réduits à ces groupes. Les deux seules villes qui n’ont aucun type de déduction dans cette catégorie sont Soria et Cáceres.

En outre, toutes les villes offrent des bonus pour différents groupes, comme les familles nombreuses ou monoparentales, les personnes à diversité fonctionnelle, les retraités, les retraités, les jeunes et/ou les étudiants, les chômeurs ou une sorte de prime sociale pour les personnes en difficulté économique. Cependant, tous n’ont pas de bonus pour tous les groupes.

Depuis Facua, la promotion de l’utilisation des transports en commun, moins chers et meilleurs pour l’environnement, est valorisée, ce que font de nombreuses villes à travers la diversification des profils d’utilisation et une offre plus importante de titres de transport. L’association souligne également l’effort de certains services de transports urbains pour unifier les tickets et permettre l’utilisation d’une carte unique dans les bus et autres moyens de transport.