Le pass vert numérique COVID de l’UE : diviser le monde ?

Le gouvernement indien a soulevé de fortes objections contre la politique de certificat COVID de l’UE. (Image représentative)

Par le Dr Yatharth Kachiar,

Avec le recul de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19, les pays du monde entier se préparent à la reprise des voyages dans le monde. Les économies fortement tributaires du tourisme gagneront un peu de répit avec la reprise des voyages internationaux. Ces pays ont énormément souffert en raison d’une chute complète des activités touristiques due à la pandémie. De même, les entreprises du monde entier bénéficieront également de la réouverture des voyages mondiaux. Pour cela, de nombreux pays envisagent de reprendre les voyages à l’aide de « passeports vaccins », un certificat au format papier ou numérique qui certifiera le statut vacciné ou à faible risque du voyageur. Cependant, ces passeports vaccinaux ne traitent pas tous les vaccins approuvés par l’OMS de la même manière tout en déterminant le statut vaccinal d’une personne. Bientôt, le droit d’une personne à la libre circulation dépendra de son choix de vaccin. De plus, le recours aux « passeports vaccins » alors que seul un petit pourcentage de la population des pays du Sud est vacciné créera une exclusion et une discrimination indues contre les personnes et les entreprises de ces pays. C’est peut-être la raison pour laquelle le ministre indien de la Santé, Harsh Vardhan, a soulevé de fortes objections contre le concept de passeport vaccinal lors de la réunion du G7 plus tôt en juin.

À cet égard, l’ambitieux pass vert numérique COVID de l’Union européenne qui est entré en vigueur le 1er juillet a suscité des préoccupations similaires en Inde et dans d’autres pays en développement. Le certificat numérique COVID de l’UE permet à une personne de voyager plus librement dans la région de l’UE, couvrant 27 États membres. Le certificat attestera que la personne concernée a été vaccinée ou guérie du COVID-19 ou testée négative 24 heures avant le voyage. Cependant, dans la catégorie « vaccinés », le certificat COVID numérique de l’UE ne reconnaît que les vaccins approuvés pour une autorisation de mise sur le marché dans la région de l’UE par l’Agence médicale européenne (EMA), la seule autorité en matière d’évaluation scientifique des médicaments et des vaccins dans l’UE. Il ne comprend que Comirnaty de Pfizer/BioNTech, Spikevax de Moderna, Oxford-AstraZeneca Vaxzevria et Janssen de Johnson & Johnson.

Par conséquent, à partir du 1er juillet, seules les personnes ayant pris ces vaccins approuvés par l’EMA peuvent voyager librement dans la région de l’UE. Tout autre vaccin, tel que le Covishield approuvé par l’OMS, fabriqué par le Serum Institute of India sous licence d’Oxford-AstraZeneca, n’est pas reconnu par l’EMA. Cependant, l’UE a précisé que le « pass vert » n’est pas une condition préalable au voyage. Néanmoins, les personnes vaccinées avec Covishield en Inde et dans d’autres pays où New Delhi a exporté ses vaccins, comme le Népal, le Bangladesh, le Kenya, la Mauritanie et d’autres pays africains, pourraient rencontrer des problèmes spécifiques lors de leurs déplacements au sein de l’UE. Bien qu’elles soient vaccinées par Covishield, ces personnes peuvent rencontrer des restrictions de santé publique lorsqu’elles voyagent dans la région de l’UE, y compris des restrictions et des limitations sur la libre circulation et les exigences de test avec des implications financières, mentales et administratives importantes.

Le gouvernement indien a soulevé de fortes objections contre la politique de certificat COVID de l’UE. Dans le même ordre d’idées, la Commission de l’Union africaine et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) ont également vivement critiqué la politique de l’UE en matière d’octroi de certificats COVID. Il a observé que les « directives d’applicabilité actuelles mettent en péril le traitement équitable des personnes ayant reçu leurs vaccins dans les pays bénéficiant de la facilité COVAX soutenue par l’UE, y compris la majorité des États membres de l’Union africaine (UA) ». Fait intéressant, selon la déclaration du CDC Afrique, « le vaccin Covishield a été l’épine dorsale des contributions COVAX soutenues par l’UE aux programmes de vaccination des États membres de l’UA ».

En réponse, l’UE a précisé que les États individuels peuvent accepter des vaccins approuvés par l’OMS tels que Covishield. Ainsi, plus de 10 pays européens ont reconnu Covishield, dont l’Autriche, l’Allemagne, la Slovénie, la Grèce, l’Islande, l’Irlande, l’Espagne, la Suisse, l’Estonie et les Pays-Bas. En outre, selon les rapports, l’EMA a déclaré qu’elle n’avait pas reçu de demande d’autorisation de mise sur le marché de Covishield dans la région de l’UE. De plus, conformément aux règles de l’UE, avant d’accorder l’autorisation à un vaccin, l’EMA doit évaluer les sites de fabrication et le processus de production du vaccin concerné. Par conséquent, malgré l’approbation de Vaxzevria, une version du vaccin AstraZeneca, le Covishield, qui est également fabriqué sous la licence obtenue d’AstraZeneca, n’a pas obtenu l’approbation automatique.

La reconnaissance de Covishield par les différents pays européens est un coup de pouce pour la crédibilité du vaccin et une victoire pour le gouvernement indien. Cependant, sans la reconnaissance de l’EMA, les personnes vaccinées par Covishield ne peuvent voyager que dans les pays individuels qui ont approuvé le vaccin et non dans toute la région de l’UE. De plus, les Indiens qui ont reçu du Covaxin pourraient faire face à plus d’obstacles puisque le vaccin n’a pas encore reçu l’approbation de l’OMS. À cet égard, la meilleure voie à suivre serait de demander l’approbation de l’EMA de Covaxin sans plus tarder.

Il ne fait aucun doute que des contrôles stricts aux frontières sont nécessaires pour arrêter la propagation de nouvelles variantes. Cependant, accorder une autorisation à des vaccins principalement utilisés en Europe et en Amérique du Nord créerait une discrimination à l’encontre des pays en développement et des pays du Sud. Le déroutement de la crise déclenchée par la pandémie nécessiterait des efforts et une coordination à l’échelle mondiale. Cependant, les pays du Sud global mènent une bataille contre la pandémie tout à fait différente de celle du monde développé. Ces pays sont aux prises avec un faible accès aux vaccins, mais simultanément, ils doivent faire face aux pratiques discriminatoires du monde développé concernant la libre circulation et les visas vaccinaux. Au milieu de la pandémie, il faut se rappeler : « Ce qui n’est pas bon pour l’essaim, ce n’est pas bon non plus pour l’abeille. » En fin de compte, ce ne sont pas des politiques d’exclusion ou discriminatoires mais un fort sentiment de communauté au niveau mondial qui nous aidera enfin à traverser cette crise.

(L’auteur est professeur adjoint au Manipal Center for European Studies (MCES), Manipal Academy of Higher Education (MAHE), Manipal, Karnataka. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

