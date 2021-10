Le passage aux smartphones – L’Express Financier

in

Les analystes disent que le point idéal pour faciliter la migration du téléphone multifonction vers les smartphones se situe dans la fourchette de prix de 3 500 à 4 000 roupies.

Les fabricants indiens de téléphones portables sont confrontés à l’incertitude, car la deuxième vague de la pandémie a encore freiné les perspectives de croissance de ce segment. Selon Counterpoint Research, le marché des téléphones multifonctions a enregistré une baisse de 20 % en glissement annuel au cours du CY20, après avoir enregistré une baisse de 42 % en glissement annuel au cours du CY19. Le groupe de consommateurs de base de ce segment de téléphones, qui réside principalement dans les villes de niveau III et IV, et les zones rurales, a été parmi les plus touchés par les blocages induits par Covid-19. Au deuxième trimestre de l’année 21, le marché des téléphones multifonctions a baissé de 50 % en un trimestre.

L’opérateur de télécommunications Jio et d’autres fabricants de téléphones multifonctions construisent leur portefeuille de smartphones économiques dans l’espoir de mettre à niveau les utilisateurs de téléphones multifonctions. Mais cela a un coût qui est le double de celui des téléphones multifonctions pour les consommateurs.

En attente d’un redémarrage

Au cours du CY20, les consommateurs indiens ont acheté environ 80 millions de téléphones multifonctions. Cependant, ce nombre est en baisse. Navkendar Singh, directeur de recherche, appareils clients et IPDS, IDC Inde, affirme que le marché des téléphones multifonctions représente environ un tiers des ventes de téléphones mobiles en Inde. “Dans CY21, les expéditions de téléphones multifonctions peuvent atteindre 70-75 millions.”

Les utilisateurs de téléphones multifonctions ne remplacent pas leurs téléphones aussi souvent que les utilisateurs de smartphones et ont tendance à conserver leurs appareils pendant au moins trois ans. Les dirigeants de l’industrie fixent le prix de vente moyen dans ce segment à environ Rs 800. De plus, les téléphones multifonctions dotés de la capacité 2G sont plus populaires que les téléphones multifonctions 4G.

Nokia, un acteur important dans le segment des téléphones multifonctions, apporte de la valeur ajoutée pour stimuler les ventes. « Pendant la pandémie, nous avons lancé le Nokia 5310 (Rs 3 449) qui est livré avec des boutons de musique dédiés ; il a été vendu en un rien de temps sur Amazon », explique Sanmeet Singh Kochhar, vice-président de HMD Global. La société, qui a ressuscité le Nokia 3310 en 2017 dans un avatar moderne, a également ramené le Nokia 6310 cette année, avec un facteur de forme amélioré.

Les dirigeants de l’industrie affirment que même si le segment des téléphones à fonction vocale uniquement ne disparaît pas, il ne devrait pas non plus croître beaucoup. Tejinder Singh, chef de produit, Lava International, souligne qu’« actuellement, l’univers des utilisateurs de téléphones multifonctions est d’environ 350 millions et le public cible est d’environ 500 millions. Avec un taux de pénétration de 70 %, il est probable que les chiffres n’augmenteront pas à l’avenir, car certains clients passeront aux smartphones et d’autres achèteront des smartphones directement en sautant complètement l’étape du téléphone fonctionnel. » Lava International tire environ 60% de ses revenus de la vente de téléphones multifonctions.

La poussée des smartphones

Les analystes disent que le point idéal pour faciliter la migration du téléphone multifonction vers les smartphones se situe dans la fourchette de prix de 3 500 à 4 000 roupies. “C’est là que des stratégies telles que le regroupement d’appareils entreront en jeu pour améliorer l’abordabilité des consommateurs de l’Inde ambitieuse”, a déclaré Shipra Sinha, analyste – groupe de renseignement industriel, CyberMedia Research.

Le géant des télécommunications Jio devrait bientôt lancer son smartphone abordable JioPhone Next. Le téléphone, censé fonctionner sous Android 11 (Go Edition), est destiné aux consommateurs qui utilisent la 4G pour la première fois. Selon les médias, le prix du téléphone devrait se situer entre 3 500 et 4 500 roupies.

Itel, qui détient environ 25 % des parts de marché sur le marché des téléphones multifonctions, a lancé en septembre un smartphone économique Itel A26 à Rs 5 999, doté de fonctionnalités telles que le déverrouillage du visage. Avec le Nokia C01 Plus (Rs 5 999), HMD Global veut également prendre une part de ce marché.

Cependant, la plupart des mises à niveau sont susceptibles d’avoir lieu via des appareils portables ou des téléphones remis à neuf. « Les smartphones à petit budget sont livrés avec une mémoire et des spécifications faibles. Les consommateurs des petits marchés préfèrent opter pour des smartphones reconditionnés de marques telles que Samsung ou Xiaomi, au lieu d’investir dans des smartphones abordables de première main », explique Jayant Jha, co-fondateur et PDG de Yaantra, une place de marché pour les appareils reconditionnés.

Les cas d’utilisation sont limités à moins que les appareils ne soient activés par la voix, disent les analystes. « L’abordabilité, l’alphabétisation numérique et l’alphabétisation elle-même sont les trois principaux obstacles à l’entrée des utilisateurs sur ces marchés », déclare Shashin Devsare, directeur exécutif de Karbonn Mobiles.

Un autre obstacle est la consommation de données. Les consommateurs du segment d’entrée de gamme devraient dépenser moins en données. “Le JioPhone Next aura un avantage sur les autres, car il aura probablement des options de regroupement de données tout comme le téléphone multifonction Jio”, a déclaré Prachir Singh, analyste de recherche principal, Counterpoint Research. D’autres grands fabricants de téléphones portables pourraient donc également avoir besoin de conclure des partenariats de regroupement de télécommunications.

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.