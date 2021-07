Le passage de Google aux APK affectera-t-il Huawei ? Voici ce qu’il dit.

Robert Triggs / Autorité Android

Huawei a précisé que le passage de Google à un nouveau format d’application n’affectera pas Harmony OS. Google a précédemment annoncé un passage du format d’application APK aux bundles d’applications Android.

Google a annoncé il y a quelques semaines un changement fondamental sur Android en révélant que les Android App Bundles (AAB) succéderaient au format APK. Toutes les nouvelles applications soumises au Play Store à partir d’août devront utiliser le nouveau format, bien que les applications existantes puissent continuer à utiliser des APK pour le moment.

Qu’est-ce que cela signifie pour Huawei et sa plate-forme Harmony OS ? Après tout, Harmony OS prend en charge les APK pour exécuter des applications Android. Eh bien, le dirigeant de Huawei, Wang Chenglu, a déclaré au journal Global Times affilié à l’État que le nouveau format n’affecterait pas l’expérience utilisateur d’Harmony OS ni n’entraverait le développement.

Il n’est pas clair si les plates-formes Harmony OS et HMS/Android de Huawei prennent en charge les ensembles d’applications Android, bien que la documentation semble suggérer que la galerie d’applications prend en charge le format. Nous avons demandé à Huawei de clarifier le support et mettrons à jour l’article si/quand la société nous répondra. Nous espérons que la marque chinoise travaillera sur le support si les AAB ne sont pas déjà compatibles, car nous pourrions voir un écart d’applications plus important entre Huawei et Google à mesure que de nouvelles applications sont publiées.

Néanmoins, il semble que le nouveau format pourrait également rendre la vie un peu plus difficile pour d’autres magasins d’applications et référentiels tiers. Les développeurs devront exporter manuellement leurs app bundles en tant qu’APK s’ils souhaitent que leur application apparaisse sur des magasins alternatifs. Il s’agit d’une arme à double tranchant, car les développeurs ont plus de contrôle sur l’endroit où leur application apparaît, mais cela introduit un peu de friction si vous souhaitez prendre en charge plus que le Play Store.