Le passage de la F1 à des pneus plus larges a aggravé la visibilité par temps humide

Au sommaire : la décision de la Formule 1 d’introduire des pneus plus larges il y a quatre ans a aggravé son problème de visibilité par temps de pluie, selon Pirelli.

Pneus plus larges pires pour la visibilité

La F1 a couru à Interlagos mouillé sur des pneus plus étroits en 2016 La F1 a introduit une spécification plus large de pneus avant et arrière en 2017. Les roues avant sont passées de 245 mm de large à 305 mm, tandis que les arrières sont passées de 325 mm à 405 mm.

Le responsable du sport automobile de Pirelli, Mario Isola, affirme que cela a augmenté le volume d’eau que les pneus peuvent soulever de plus de 40 %. Cela a aggravé la visibilité lors des courses humides. Plus tôt cette année, le Grand Prix de Belgique a été abandonné et le résultat déclaré sur la base d’un seul tour de course derrière la voiture de sécurité en raison d’une mauvaise visibilité sous une pluie persistante.

Isola a déclaré que Pirelli était en discussion sur ce qu’il pourrait faire pour améliorer la situation, mais a admis que les pneus plus larges avaient aggravé le problème. “Personne ne veut voir un autre Spa”, a reconnu Isola. “[But] Côté pneumatique, on ne peut pas faire grand-chose car les pneumatiques sont conçus pour garantir le croisement entre le mouillé et l’intermédiaire. Déplacer cette cible de conception n’est pas idéal car vous pouvez alors créer un écart et, dans tous les cas, fabriquer également un pneu plus capable de disperser l’eau.

«Mais si vous dispersez tout cela, l’eau vole et la visibilité devient de pire en pire. Nous ne réglons donc pas le problème, nous l’aggravons probablement.

« Je ne sais pas ce que nous pouvons faire en termes de pneus. Le fait qu’en 2017 nous ayons introduit des pneus plus larges augmente également cette eau qui vole. L’ancien pneu, l’ancien mouillé était capable de disperser 60 litres par seconde à 300km/h, maintenant on passe à 85 et évidemment c’est plus l’eau qui vole. À moins que nous ne trouvions un moyen de bloquer l’eau et d’éviter ces embruns et limiter la visibilité, je ne sais vraiment pas ce que nous pouvons faire, je n’ai pas de solution pour cela.

Le rôle Aston Martin de Szafnauer “ne changera pas” lorsque Whitmarsh rejoindra le PDG d’Aston Martin, Otmar Szafnauer, a déclaré que son rôle en charge de l’équipe de Formule 1 ne serait pas affecté par l’arrivée de Martin Whitmarsh ce mois-ci. Cependant, il a admis que certains détails n’avaient pas encore été réglés concernant l’arrivée de l’ancien directeur de l’équipe McLaren.

“Mon rôle ne changera pas”, a expliqué Szafnauer. « Martin sera le PDG du groupe, « groupe » signifie que nous allons démarrer des entreprises de type technologies appliquées appelées Aston Martin Performance Technologies, en utilisant le [intellectual property] et les développements de la Formule 1 et les appliquer à d’autres industries.

« Il était là chez McLaren quand ils ont commencé à faire ça. Il a donc cette expérience et il peut nous conduire à des raccourcis pour le faire. Il a également sept ans d’expérience dans les courses de bateaux, notamment en créant une nouvelle entreprise qui utilise les technologies de la course de bateaux et transfère cette technologie aux cargos.

Le rôle de Whitmarsh « inclura également l’équipe de F1 », a déclaré Szafnauer, « donc l’équipe de F1 rendra compte par l’intermédiaire de Martin. » Lorsqu’on lui a demandé si Whitmarsh le laisserait entièrement responsable de l’opération F1, Szafnauer a déclaré que “ce truc n’a pas encore été planifié, alors nous verrons comment ça se passe.”

Des médias sociaux

Un dehors, un à emporter ! J’ai été un peu perdu la semaine dernière parce que je subissais ma première opération d’après-saison. J’ai enfin retiré le clou intramédullaire en titane qui était dans mon tibia droit depuis l’année dernière. Tout s’est bien passé, merci pour tous vos voeux pic.twitter.com/khkf2FAdCH – Juan Manuel Correa (@JMCorrea__) 1er octobre 2021

Liens

La piste de Miami F1 ouverte à l’accueil d’IndyCar, NASCAR si les horaires s’alignent (Racer)

“Je pense que c’est possible, mais la fenêtre de temps limitée du point de vue de la programmation est vraiment le défi. Vous commencez à aller trop loin après la course (F1), et il fait très chaud à Miami en été.”

La Formule 1 organisera le premier Grand Prix du Qatar en novembre avant un accord de 10 ans (The Guardian)

Le PDG d’Amnesty International UK, Sacha Deshmukh : “Ce n’est un secret pour personne que les pays riches du Moyen-Orient voient le sport de haut niveau comme un moyen de renommer et de laver leurs images, et un grand prix au Qatar serait plus ou moins la même chose.”

Hamilton ne sait pas pourquoi le mouvement de «rêve» de Ferrari ne s’est jamais concrétisé alors qu’il parle de F1 et quand il s’arrêtera (Sky)

“Pour tout le monde, c’est une position de rêve. Ce n’était tout simplement jamais vraiment envisageable pour moi. Je ne saurai jamais exactement pourquoi, mais je leur souhaite tout le meilleur et je vais passer la prochaine partie de mon temps les a empêchés de remporter le championnat !”

Piero Ferrari : ‘Mick Schumacher macht seinen Weg’ (Semaine de la vitesse – allemand)

Ferrari : “Je n’aime pas le fait qu’on parle de Michael (Schumacher) aujourd’hui comme s’il était décédé.”

La star de F1 Mazepin discute des plans de l’armée russe alors que le fils du milliardaire dit qu’il participera à un “camp d’été” d’un mois (RT)

“Est-ce que j’ai eu des notes juste parce que je suis un pilote de Formule 1 ? Non. C’est difficile de dire ce que les autres ont dans la tête. Mais j’ai eu plusieurs fois des problèmes dus à des omissions, de mauvaises notes dans certaines matières. Et j’ai compris que cela était une chance de s’envoler.”

Chronique d’Hauger : J’ai appris à ne jamais douter de moi (F3)

“Nous avons eu un peu de mal en équipe dans le général de Spa, mais nous avons continué à travailler ensemble et nous avons réussi à gagner des points dans une situation difficile. C’est quelque chose que nous pouvons emporter avec nous.”

Sept premières équipes confirmées pour la nouvelle Formule 4 britannique en 2022 (Motorsport UK)

“Motorsport UK est heureux d’annoncer que sept des meilleures équipes de monoplace au monde participeront au championnat britannique F4 certifié par la FIA en 2022. Les engagements d’Argenti Motorsport, Carlin, Chris Dittmann Racing, Fortec, Hitech Grand Prix, JHR et Virtuosi Les courses sont parmi les premières à être confirmées sur la grille de l’année prochaine.”

Annulation du Championnat d’Europe FIA ​​Karting 2021 – Suprtkart (FIA)

« A la date de clôture des engagements, le nombre de participants au Championnat d’Europe FIA ​​Karting – Superkart 2021 n’avait pas atteint le minimum requis pour l’attribution du titre.

La série W passe au rose pour la sensibilisation au cancer du sein (Série W)

« La série W fera des déclarations audacieuses en rose à la fois en ligne et sur la piste – mettant en évidence une organisation caritative différente contre le cancer du sein au cours de chaque semaine d’octobre, partageant un contenu spécial mettant en vedette les pilotes et le personnel de la série W et donnant aux livrées de nos voitures de course une mise à jour rose pour la dernière manche de la saison sur le Circuit of the Americas, Austin, Texas, USA les 23 et 24 octobre.”

