Le passage médiatique de Lidia Bedman, épouse de Santiago Abascal, qui a multiplié son succès dans les réseaux

Santiago Abascal (45 ans) a mis le pied pour la première fois au Congrès des députés le 21 mai 2019 après les élections de mars de la même année. Quelques jours plus tard, le 9 juin, sa femme, Lidia homme de lit (36), qui à l’époque était un influenceur autour de la 100 000 abonnés, a partagé une photo de son mariage sur les réseaux sociaux pour célébrer leur premier anniversaire de mariage. Cette image a atteint son plus haut sommet de likes jusqu’à présent sur son profil Instagram.

2019, avec le leader de Vox récemment nommé adjoint, a été une année mouvementée pour les Abascal Bedmans, l’influenceur a donc opté pour éloignez la silhouette de votre mari de votre profil social. Cependant, deux ans plus tard, cette décision a radicalement changé. Désormais, il est très fréquent de voir l’homme politique dans les publications de sa femme, sans doute une démarche pertinente qui modifie complètement sa pensée d’antan.

Mais cela n’a pas seulement affecté son mariage, mais aussi son côté plus maternel. Avant, elle se méfiait beaucoup d’exposer ses enfants sur les réseaux sociaux ou en montrant ses dates et ses escapades en famille, ce qu’elle fait actuellement ouvertement mais toujours de manière très prudente.

Pourquoi le changement ? Bedman a dû faire un pas en avant et montrer quelque chose de plus à sa vie privée car, selon les experts, “c’est l’aspect que les followers recherchent le plus, pour y voir la réalité quotidienne que nous avons tous”. Cette proximité, de montrez votre famille et votre visage le plus personnel, augmente l’engagement. Cette nouvelle visibilité de Lidia, ainsi que le fait qu’elle a amélioré la connexion avec ses abonnés, a entraîné une augmentation notable du nombre de fans dans les réseaux. En fait, alors qu’il y a un peu plus d’un an, il accumulait 144 000 abonnés, il compte actuellement 228 000 fans.

Lidia Bedman et son mari, Santiago Abascal, dans une image prise par leurs enfants. RRSS

Cependant, Bedman a franchi cette étape naturellement et progressivement. Son changement est né avec une photo pour féliciter son mari pour l’anniversaire, puis son anniversaire et ainsi de suite petit à petit jusqu’à ce qu’il ajoute d’autres images du député sur son compte Instagram. Après tout, il est le père de ses enfants et le montre toujours dans cette attitude la plus proche -en tant que mari ou père- très loin de toute revendication politique.

Cette façon de montrer son mari au monde est la clé de son succès, comme l’affirme Arantxa Pérez, spécialiste du secteur des influenceurs, interrogée par JALEOS sur la stratégie de Bedman : “Lidia a très bien réussi en tant qu’influenceuse, car elle ne mélange pas les tendances politiques de son mari avec son travail. Quelque chose qui a été spécifiquement pensé depuis le message Vox est assez radical, et les marques elles-mêmes ne veulent pas rejoindre des personnalités liées à un certain profil politique car cela éclabousserait leur image. C’est pourquoi Bedman a su complètement différencier sa silhouette de femme d’Abascal -ce qui est une réalité-, avec son professionnalisme dans les réseaux”.

En ce sens, la voix experte soutient que fuir la partie la plus médiatique de son mari a un impact positif sur elle. Lidia Bedman contrôle tellement cet aspect que même rejeter les offres attractives: « Les marques, parce qu’elles savent qu’elle est la femme d’Abascal, lui envoient de nombreuses offres et c’est elle qui décline la collaboration. Car il y a des entreprises et des produits liés à un type d’idéologie qui paierait n’importe quoi pour avoir à Lidia une ambassadrice, mais elle ne cherche pas à s’impliquer dans ce genre de chose, car cela aurait un impact négatif sur elle », est-il détaillé à ce média.

L’homme politique et “l’influenceur” se sont mariés en 2018 après avoir été parents de ses deux enfants. RRSS

La montée en puissance de Lidia dans les réseaux n’est pas seulement son mérite, puisque “il a une équipe à ses côtés de deux personnes qui l’aident à prendre et à éditer les photos et vidéos sur sa chaîne YouTube. Ce sont les mêmes personnes avec qui il a commencé son voyage sur les plateformes virtuelles il y a des années. »

Avec près d’un quart de million de followers sur Instagram, Bedman peut gagner un salaire très pertinent, car de nombreuses marques sont prêtes à payer pour la manière naturelle dont il communique. En fait, on estime que le prix que vous pouvez facturer par publication se situe entre 600 et 1 000 euros, et pourrait dépasser les 2000 euros dans le cas des vidéos. Des chiffres qui ont le vent en poupe et qui n’ont rien à voir avec l’œuvre de Santiago Abascal, puisque le chemin compliqué de l’influence a été tracé par Lidia elle-même bien avant qu’elle ne devienne sa femme.

