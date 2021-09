Le passage pour piétons de Cendrillon de James Corden : la comédie musicale est là

Bippity Boppity… Mon Oh Mon ?

Après plus d’un an d’attente depuis la dernière performance d’arrêt de la circulation, James Corden‘s Crosswalk: The Musical est officiellement de retour – et le casting de Cendrillon est là pour lui donner le feu vert.

En plus de l’animateur de talk-show de fin de soirée (qui finit par jouer à la souris après que son premier plan ait un peu mal tourné dans le sketch), Cendrillon met en vedette des stars Camila Cabello (Cendrillon), Billy Porter (Fab G alias Fairy Godmuva), et Idina menzel (la belle-mère de Cendrillon) font tous une apparition, offrant leurs meilleurs voix et mouvements tout en se produisant dans un passage pour piétons littéral pendant les intervalles de feu rouge.

Par coïncidence, le dernier Crosswalk: The Musical, qui a fait ses débuts en novembre 2019, avant la pandémie de coronavirus, a également vu Corden et Menzel faire équipe pour recréer Frozen 2.

Avant le début de la comédie musicale, un clip de Corden faisant de sérieux coups de hanche dans son costume de souris est devenu viral après que le compte Twitter Film Updates a publié une vidéo le samedi 28 août. Et oui, avant de demander, ce clip exact de est vu dans toute sa splendeur dans la vidéo (et sous un angle très différent de ce que nous avons vu auparavant).