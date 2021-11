Le passager malade qui a causé l’atterrissage d’urgence à Majorque s’échappe d’un hôpital

11/05/2021 à 22:54 CET

Miguel Vicens

Il va bien et s’est échappé de l’hôpital de Ils sont Llàtzer Après avoir été exploré, Diario de Mallorca, un journal qui appartient à ce groupe, Prensa Ibérica, a appris. Le passager de 34 ans de nationalité marocaine qui a provoqué cet après-midi à 19h30 l’atterrissage d’urgence d’un avion de la compagnie Royal Air Marroc à l’aéroport de Palma, interrompant sa route entre Casablanca et la Turquie, n’a présenté aucun symptôme après l’examen médical au l’hôpital et a profité de la circonstance pour fuir les lieux.

Après l’atterrissage d’urgence, une équipe de la société PMR a déplacé l’avion dans un camion spécial. Le passager a quitté l’avion avec un compagnon et après avoir été identifié par des agents de la Garde civile a été transféré à Son Llàtzer.

Au moment de l’évacuation, entre dix et vingt passagers ont profité de la circonstance pour former un tumulte à l’intérieur de l’avion et en ont profité pour fuir le long des pistes. « Tous sont repartis », les pressaient les employés du PMR avant l’avalanche.

Des agents de la Garde civile ont effectué plusieurs descentes sur les voies à la recherche des fugitifs sans que les résultats soient connus pour le moment.