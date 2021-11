Le passé à l’intérieur ressemble à un pointer-cliquer multijoueur intelligent

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Si vous mélangez le point et le clic déroutant avec le multijoueur asynchrone, le résultat pourrait être la prochaine version plutôt intrigante Le passé à l’intérieur. Un peu comme l’approche multi-écrans que vous voyez dans quelque chose comme The Jackbox Party Pack, les joueurs font équipe sur plusieurs appareils pour travailler ensemble et résoudre des énigmes avec leurs propres points de vue.

Dû au deuxième trimestre 2022, c’est le travail de Rusty Lake, un studio néerlandais qui a produit une série d’expériences pointer-cliquer sur d’autres plateformes. The Past Within est leur projet le plus ambitieux, et comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, il arrivera également sur Switch, bien que comme dans la bande-annonce, j’espère que vous pourrez faire équipe et jouer avec ceux d’autres plates-formes également. .

Il y aura clairement une atmosphère mystérieuse et effrayante, et nous aimons l’idée d’une coopération en temps réel pour résoudre des énigmes.

Dites-nous ce que vous en pensez : est-ce le genre d’expérience que vous aimeriez vivre avec d’autres sur Switch ?