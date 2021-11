Le passé amoureux orageux de Chiquis Rivera

.

La vie amoureuse de Chiquis Rivera n’est pas passée inaperçue. La chanteuse et femme d’affaires de 36 ans a eu des relations amoureuses longues et intenses. Ici, nous vous racontons quelques détails sur les hommes qui ont volé le cœur de la fille aînée de la défunte chanteuse Jenni Rivera.

Ange del Villar

En 2011, le propriétaire et PDG du label DEL Records, aujourd’hui âgé de 41 ans, a conquis Chiquis et ils ont vécu une romance qui a duré 4 ans et demi.

Au début, le Mexicain a dû faire face à la désapprobation de Jenni Rivera, qui n’a pas vu d’un bon œil sa fille s’impliquer avec un homme qui avait des enfants. Cependant, l’amour était plus fort et ils ont continué leur relation. Il y avait des rumeurs de mariage, mais ils ne se sont jamais mariés.

C’est en 2016 que les deux ont décidé de mettre fin à leur relation et qu’ils sont devenus amis. Dans une interview qu’ils ont donnée ensemble sur le podcast Pa’Delante quelque temps après la fin, les deux ont donné leur point de vue sur la pause.

Selon la version de Del Villar, tout a commencé « Quand nous mélangeons plaisir et affaires ». Pour sa part, Chiquis a expliqué en profondeur ce qui s’est passé. « Dieu merci, ma carrière a commencé à très bien se passer et j’ai beaucoup voyagé, et il n’a pas aimé ça. Il a dit que je voulais une femme qui soit dans ma maison et qui m’aide. J’ai dit « Je veux faire ma propre vie, ma propre carrière, je ne veux pas qu’il me soutienne. » J’ai senti: je gagne enfin mon propre argent, je fais mon propre truc et c’est là que les problèmes ont commencé », a-t-elle expliqué après avoir révélé qu’avant que cela ne se produise, elle avait pardonné un flirt entre son petit ami et un mannequin.

« J’ai vérifié son téléphone portable et un mannequin lui avait envoyé des photos suggestives en maillot de bain et il lui a demandé de lui envoyer plus de photos dans différentes poses et ils prévoyaient même de se voir juste au moment où je partais en voyage. Je lui ai pardonné, nous sommes allés en thérapie et nous nous en sommes remis, mais ensuite le sujet de ma carrière nous a séparés. »

Lorenzo Mendez

Peu de temps après, Chiquis est de nouveau tombé dans les filets de Cupido avec rien de moins que le chanteur mexicain et à l’époque membre de La Original Banda El Limón. Ce fut une relation intense qui s’est terminée par une polémique.

Ils ont vécu trois ans ensemble et se sont mariés le 29 juin 2019. Fin septembre 2020, ils ont annoncé leur séparation. Il y avait des rumeurs d’agressions physiques de la part de l’artiste envers Chiquis, mais elle ne l’a pas confirmé.

« Le cœur lourd, il les a informés que Lorenzo et moi avons décidé de nous séparer. C’était une décision mutuelle et difficile, mais nécessaire (…) Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien et de l’amour qu’ils nous ont apportés, mais je demande la confidentialité en ce moment », avait publié Chiquis à l’époque.

Plus tard, dans des déclarations à l’émission Ventaneando publiées par Millenio, il a souligné : autres. Je l’ai soutenu, je continue de le soutenir, je veux qu’il aille bien, que les gens le soutiennent. Si cela se produit en ce moment, c’est parce que Dieu l’avait dans mes plans et je dois apprendre ma leçon de vie et passer à autre chose », a-t-il assuré.

La vérité est que le couple est toujours marié. Dans des déclarations récentes faites au programme Venga La Alegría et publiées par Infobae, Chiquis a affirmé que Méndez n’avait pas encore voulu signer le divorce. « J’attends que vous signiez, j’envoie des courriels vous suppliant presque de signer et ils ne m’ont pas répondu. Cela fait environ quatre mois maintenant », a-t-il déclaré.

Emilio Sanchez

Le photographe de célébrités est le petit ami actuel de Chiquis, et tout indique qu’ils travaillent également ensemble, puisque dans le générique de la vidéo du dernier single de l’artiste « Anyone », le nom de Sánchez apparaît en tant que réalisateur.

Sánchez, 29 ans, a mis en ligne des photos caramélisées avec le chanteur, et on voit qu’ils apprécient leur romance.

« Bravo pour ma paix, la lumière de ma vie et mon amour. Joyeux anniversaire à la plus douce des âmes », a écrit le photographe lors du téléchargement d’une photo avec Chiquis le jour de son anniversaire.

Jaloux?

Lorsque la nouvelle romance de Chiquis a été connue, son mari, Lorenzo Méndez, a affirmé que Sánchez était son ami. «Eh bien, ce garçon était un ami, celui-là avec qui il marche en ce moment, c’était un ami, c’était un ami. Mais alors rien, regarde, rien ne se passe. Il savait que nous étions ensemble. En fait, sa famille est même allée à mon mariage », a révélé Méndez à propos de la nouvelle relation de Chiquis, lors d’une interview sur l’émission Telemundo Suelta la Sopa.

La chanteuse a choisi de ne pas entrer dans la controverse et de se consacrer pleinement à profiter de sa vie et à continuer à réussir.