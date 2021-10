Le passé, le présent et le futur

Depuis la création de Bitcoin en 2009, les crypto-monnaies ont évolué pour devenir un univers à part entière, avec leurs propres jetons, projets, plateformes et communautés. Cependant, tout a commencé avec l’idée de créer une monnaie numérique qu’aucune institution financière ne pourrait contrôler.

Qu’est-ce que Bitcoin?

Bitcoin est la monnaie numérique ou la crypto-monnaie la plus populaire fondée par un certain Satoshi Nakamoto en 2008. Nakamoto a conçu Bitcoin comme un système de paiement électronique peer-to-peer dans un environnement décentralisé. Le potentiel de ce système n’a été réalisé que plus tard, lorsque les systèmes bancaires traditionnels ont été truqués pour profiter aux investisseurs plutôt qu’aux utilisateurs.

Bitcoin est créé grâce à un processus de minage de Bitcoin qui nécessite du matériel et des logiciels de minage spécialisés. Le minage est un processus de résolution de calculs complexes et d’enregistrement de transactions pour créer de nouveaux blocs sur la blockchain. Blockchain est un grand livre numérique public où chaque transaction de crypto-monnaie est enregistrée.

Le présent

Alors que la nouvelle ère des monnaies numériques il y a dix ans était considérée comme un investissement futile, les preneurs de risques de l’époque sont récompensés aujourd’hui. À partir du prix bas de quelques centimes, Bitcoin est aujourd’hui au prix de 42,223 $ et a atteint le plus haut d’environ 70 000 $ plus tôt cette année.

Bitcoin est devenu un nom synonyme de crypto-monnaies et est utilisé à diverses fins dans le monde entier. De plus, dans une tournure passionnante des événements, El Salvador est récemment devenu le premier pays à accepter Bitcoin comme monnaie légale. Bitcoin s’est intégré à la majorité des industries du monde entier.

Le Bitcoin est toujours la crypto-monnaie la plus chère et la plus populaire, mais ce n’est pas la seule. Son concurrent le plus proche est Ether, suivi de milliers de cryptos.

L’avenir

L’algorithme de consensus Proof of Work de Bitcoin est devenu obsolète aujourd’hui, où un nouveau protocole Proof of Stake concurrent, plus fort, plus rapide et plus sûr est apparu. Pour rester pertinent, Bitcoin doit s’adapter aux nouvelles normes fixées par les crypto-monnaies telles que Bitcoin Latinum.

Bitcoin Latinum est basé sur l’écosystème de Bitcoin et utilise une version unique de l’algorithme de consensus Proof of Stake, le rendant plus rapide, plus sûr, moins cher et plus écologique que Bitcoin. L’algorithme de preuve de travail et le processus d’extraction de Bitcoin nécessitent une grande quantité d’énergie, ce qui laisse une empreinte carbone importante. Bitcoin Latinum a développé une initiative verte pour atteindre une empreinte carbone nette zéro.

Alors que Bitcoin est toujours au sommet et y restera probablement encore longtemps, il est arrivé au bout de la ligne en termes de développement. Les crypto-monnaies telles que Bitcoin Latinum sont ce qui guidera l’avenir des crypto-monnaies.

