Le passé murmure dans la bande-annonce du troisième volet d’Animaux fantastiques – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Warner Bros. a partagé la bande-annonce de Fantastic Beasts: Dumbledore’s Secrets, dans laquelle la série dit au revoir à Johnny Depp et souhaite la bienvenue à Mads Mikkelsen.

Le clip d’un peu plus de deux minutes, qui survient quelques jours après le dévoilement de la première image de Mads Mikkelsen alors que Grindelwald, taquine qu’une guerre contre les Moldus se profile.

Selon le synopsis officiel, « Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald envisage de prendre le contrôle du monde sorcier. Incapable de l’arrêter seul, il s’appuie sur le magizoologiste Newt Scamander pour diriger une équipe intrépide de sorciers, de sorcières et d’un boulanger moldu intrépide dans une mission périlleuse, où ils rencontrent des animaux anciens et nouveaux et affrontent une légion toujours croissante de partisans de Grindelwald. Les enjeux sont élevés, alors nous nous demandons combien de temps Dumbledore peut rester en dehors de ça. »

Le film réalisé par David Yates sera présenté en première le 15 avril 2022 et mettra en vedette Eddie Redmayne dans le rôle de Newt Scamander; Jude Law dans le rôle d’Albus Dumbledore ; Ezra Miller dans le rôle de Credence Barebone ; Katherine Waterston dans le rôle de Tina Golstein ; et Callum Turner dans le rôle de Theseus Scamander, entre autres.

