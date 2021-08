Le passé obscène du mari de Boebert refait surface au milieu des spéculations du 6 janvier 10z viral

Ce n’est pas un secret que la représentante Lauren Boebert (Q-CO) est mariée à un homme avec un casier judiciaire, mais pour des raisons évidentes, Boebert ne l’a jamais reconnu publiquement car cela évoquerait également les comparaisons de sa propre feuille de rap. Mais son mari, Jayson Steven Boebert, a récemment compliqué la carrière politique de sa femme après des informations selon lesquelles la députée de droite n’avait pas divulgué le travail très rémunéré de Jayson dans l’industrie du gaz naturel alors qu’elle siégeait au comité des ressources naturelles de la Chambre, qui supervise directement réglementation de cette entreprise.

Ensuite, il y a l’incident de janvier 2004 lorsque Jayson Boebert avait 24 ans. Il a été arrêté pour s’être exposé à deux jeunes femmes dans un bowling du Colorado. Sa future épouse Lauren Roberts (comme on l’appelait alors), qui avait 17 ans à l’époque, était également présente et on lui a dit qu’elle n’était plus la bienvenue au bowling. Jayson Boebert a plaidé coupable à « indécence publique et exposition obscène » après cet incident et a été condamné à seulement quatre jours de prison avec deux ans de probation.

Une déclaration de témoin a été rédigée à l’époque par l’une des deux jeunes femmes impliquées dans l’incident du bowling, qui vit toujours dans le district du Congrès de Lauren Boebert. Elle a écrit qu’après avoir harcelé une troisième personne identifiée comme Nora, Jayson Boebert a dit à Coombs et à une autre jeune femme qu’il avait un tatouage sur son pénis.

Le mari de Boebert a montré sa bite aux enfants dans un snack-bar de bowling et a plaidé coupable. Lauren était l’un de ces enfants. Elle a commencé à sortir avec lui, il l’a battue, est retourné en prison, puis elle l’a épousé. Lauren Boebert ne se respecte même pas, pourquoi respecterait-elle l’Amérique ? – Kyla In The Burgh 🏳️‍🌈🏴‍☠️ (@KylaInTheBurgh) 31 août 2021

Selon la déclaration, “… nous étions debout au snack-bar, et (l’autre victime) est venue et a regardé mon tatouage sur mon dos, et elle a baissé sa chaussette et a dit:” regardez, mon tatouage s’estompe “, ” elle a écrit. “Puis Jayson a dit ‘J’ai un tatouage sur ma bite.'” Le témoin déclare qu’elle et son amie ont essayé d’ignorer Boebert, mais “Ensuite, Jayson est venu derrière nous et a sorti son pénis de son pantalon. Son pouce couvrait la tête, et tout ce que je voyais était la hampe. Nous nous sommes détournés et sommes allés le dire à Larry. Cela fait référence à Larry McCown, le propriétaire de Fireside Lane à Rifle, Colorado, qui a appelé le département du shérif.

Lauren Boebert ne connaîtrait pas l’intégrité si elle s’exposait à elle dans un bowling. https://t.co/zfqdIK8alW – 💀DeathMetalViking💀 (@DeathMetalV) 31 août 2021

Peu de temps après cet incident, Jayson Boebert s’est à nouveau retrouvé en conflit avec la loi après un incident de violence domestique (qui a déjà été largement médiatisé) impliquant Lauren avant leur mariage. En février 2004, Jayson Boebert a été arrêté et accusé d’avoir harcelé et agressé physiquement Lauren et a été reconnu coupable de ces accusations en novembre. Il « a illégalement frappé, poussé ou donné des coups de pied… et l’a soumise à un contact physique », a déclaré un porte-parole du greffier du tribunal du comté de Garfield au New York Post en janvier 2021. Lauren a eu son premier enfant plus tard cette année-là ; on ne sait pas si elle était enceinte au moment de l’agression.

Lauren Boebert : J’ai essayé de renverser notre gouvernement. A donné des visites de reconnaissance du Capitole. A abandonné la position de Nancy Pelosi lors de l’attaque. Lauren Boebert appartient à la prison. – Mayo (@MayoIsSpicyy) 31 août 2021

En 2021, alors que Lauren Boebert prêtait serment en tant que membre du 117e Congrès, Jayson Boebert se tenait côte à côte avec le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy. Les formulaires de divulgation financière les plus récents du représentant Boebert suggèrent que Jayson devrait gagner près de 800 000 $ cette année en tant que consultant en forage de gaz pour la société Terra Energy. Ces faits, et le conflit d’intérêts apparent qu’ils représentent, n’ont pas été mentionnés dans les divulgations antérieures de Boebert.

Le Comité du 6 janvier a également demandé les relevés téléphoniques de Boebert ainsi que plusieurs autres membres républicains du Congrès pour déterminer leurs communications des semaines précédant et incluant le jour de l’insurrection au Capitole. Il est possible que Jayson Boebert soit également ajouté à la liste, car il a été vu avec sa femme et sa mère à Washington, DC, le 5 janvier lors d’une tournée du représentant Boebert au Capitole.