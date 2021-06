Le passe-temps favori d’Archie Harrison révélé alors que Meghan Markle discutait du premier projet de livre | Royale | Nouvelles

Archie Harrison a un “appétit vorace” pour les livres que maman Meghan Markle et papa Prince Harry lui ont lus, a révélé une fière duchesse de Sussex. Meghan a fait la lumière sur le passe-temps préféré de son fils alors qu’elle discutait de l’inspiration derrière son premier livre, The Bench, qui est sorti plus tôt ce mois-ci. S’adressant à NPR, la duchesse a déclaré: “Les enfants, ils reprennent tout et c’était l’un des éléments qui, selon moi, était important pour moi, même sur la scène des retrouvailles avec le père militaire.

“Je connaissais Archie, je savais que notre fils remarquerait tous ces éléments. Et il adore ça.

“Archie aime le livre qui est génial parce qu’il a un appétit vorace pour les livres et constamment quand nous lui lisons un livre, il dit ‘encore, encore, encore’.

“Mais maintenant, le fait qu’il aime The Bench, je peux dire:” maman a écrit ça pour toi “, c’est incroyable.”

La duchesse a admis qu’elle avait été grandement inspirée par la relation que son mari, le prince Harry, partage avec Archie, mais espérait que le livre aiderait beaucoup plus à se sentir représentés.

Elle a poursuivi: “C’est une histoire d’amour.

“Il s’agit vraiment de grandir avec quelqu’un et d’avoir cette connexion profonde et cette confiance pour que, que ce soit de bons ou de mauvais moments, vous sachiez que vous aviez cette personne.

“J’espère vraiment que les gens pourront voir cela comme une histoire d’amour qui transcende l’histoire de ma famille.”

Plus à venir…