Le passé trouble auquel Vicente Fernández est confronté à ses 81 ans

Le passé trouble auquel Vicente Fernández est confronté à 81 ans

L’acteur et chanteur Vicente Fernández était un artiste de stature internationale grâce à ses chansons et ses films, mais il a également dû surmonter divers scandales.

Le natif de Huentitán, El Alto Jalisco, Vicente Fernández, a réussi à consacrer une carrière prolifique, non seulement dans le milieu musical mais aussi dans le monde de la musique. cinéma mexicain, divers titres tels que “El Albañil”, “El Arracadas”, “El sinvergüenza”, “La Ley del Monte”, “Sinvergüenza, pero honrado” parmi tant d’autres.

Le chanteur, acteur, « businessman », Vicente Fernández, qui a développé son intérêt pour la musique dès l’âge de 6 ans, est devenu l’une des principales références de la musique régionale.

Avec plus de 50 ans d’expérience, l’interprète de tubes tels que “La Ley del Monte”, “Por tu m @ ldito amor”, ” Dommage que tu sois étranger ” parmi tant d’autres, Vicente Fernández Gómez, a été mis en évidence avec diverses distinctions, dont une étoile sur le Walk of Fame, où des personnalités internationales ont fait leur marque.

Cependant, le “producteur de disques reconnu”Fils du peuple« Il a également porté le fardeau de fortes controverses tout au long de sa vie et de sa carrière, en voici quelques-unes !

1

Bisous dans la bouche

La famille Fernández a une étrange tradition : donner des baisers sur la bouche. Vicente Fernández et son fils Alejandro Fernández se sont embrassés sur la bouche lors d’un concert et ce n’était pas la première fois qu’ils le faisaient, puisque “Chente” a été surpris à plusieurs reprises en train d’embrasser sa famille sur la bouche.

2

Rejeter la greffe

En 2019, Vicente Fernández a refusé de recevoir une greffe du foie car il ne savait pas s’il était d’origine homosexuelle ou toxicomane.

Ils voulaient mettre le foie d’un autre taxi #$% sur moi et j’ai dit : ‘Pas ami, je ne vais pas coucher avec ma femme avec l’orgue d’un autre w3y, et je ne sais pas non plus si c’était hom0s3xu @ lo dr0gad ! Cto », a-t-il déclaré dans une émission télévisée.

3

“Émouvant”

Vicente Fernández était il y a quelques mois dans l’œil du cyclone après une vidéo qui a circulé sur le réseau social TikTok où on le voit toucher le p3ch0 d’une fille qui voulait juste prendre une photo avec lui.

Ac0sar, c’est qu’il l’a emmenée dans une scalleriza et que j’ai baissé son chemisier, c’est ac0s0, mais ce qui s’est passé était un incident avec elle “, a déclaré le chanteur.

4

Baiser interdit

En 2018, une série de photographies de Vicente Fernández et d’une femme mystérieuse qui a pris environ plus de 30 ans est devenue virale.

Dans les images, ils sont sortis en train de s’embrasser et de s’embrasser, même lorsque Chente est mariée. L’interprète de “Ces Jalousie” n’a pas commenté l’affaire.

5

Changements dans votre visage

Il y a quelques mois, Chente était également dans l’œil de l’ouragan, et a même inspiré quelques mèmes, puisqu’il avait le visage gonflé après être apparu dans une interview avec son fils “El Potrillo” et son petit-fils Álex Fernández.

6

Vaccin contre le covid-19

Au début de cette année, le journaliste de divertissement Juan José Origel a assuré que Vicente avait reçu le vaccin contre le coronavirus grâce à ses leviers, puisqu’au Mexique il restait encore plusieurs semaines avant le début de la journée de vaccination.

Le chauffeur a ajouté que les enfants de Fernández, Alejandro et Gerardo, avaient également été vaccinés.

7

Va contre Trump

En 2016, “El Charro de Huentitán” a fait ses adieux à la scène et l’ancien président américain a cherché à devenir la présidence américaine, ce qu’il a obtenu à la fin de la même année.

Cependant, l’interprète a été l’un des détracteurs et lors de son dernier concert il a exprimé son agacement contre l’homme d’affaires gringo.

Il y a un candidat à la présidence des États-Unis qui dit beaucoup de vilaines choses sur les Mexicains.

Le jour où je le retrouverai, je vais lui cracher au visage, je vais lui parler de sa mère et je vais lui dire ce qu’ils ne lui ont jamais dit dans sa vie de mendiant, a-t-il dit.

8

Le cas de Lupita Castro

Début 2021, la chanteuse Lupita Castro a dénoncé Fernández pour abus de s3xu@l.

Dans plusieurs émissions de télévision, l’interprète a raconté que c’est lorsqu’elle avait 17 ans que lui, qui avait 20 ans de plus qu’elle, a profité de son innocence.

Ils se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient et un jour il l’a invitée à dîner et à prendre un verre ; elle a eu le vertige et il a profité de ce moment pour perpétrer l’abus, selon l’histoire de Lupita.