Le passeport vaccinal du SNP « met l’Écosse à genoux » alors que les entreprises sont plongées dans une « catastrophe » | Royaume-Uni | Nouvelles

La réclamation intervient après l’échec de la tentative des conservateurs écossais de bloquer le plan de passeport vaccinal de Nicola Sturgeon et après que le premier week-end de son application a été qualifié de «désastre total» par l’organisme du secteur hôtelier écossais. Le programme écossais de passeport vaccinal est légalement exécutoire depuis le 18 octobre. Les personnes qui souhaitent entrer dans les boîtes de nuit et les grands événements doivent fournir une preuve de vaccination complète.

En vertu des règles de la loi d’application de la certification des vaccins votée par le Parlement écossais, une preuve de vaccination sera requise pour entrer dans « les lieux de nuit ouverts après minuit avec de l’alcool et de la musique et de la danse, des événements en direct en salle non assis, avec plus de 500 personnes dans le public, les événements en plein air sans place assise, avec plus de 4 000 personnes dans le public et tout événement, de toute nature, qui rassemble plus de 10 000 personnes ».

Les ministres du Parlement écossais estiment que le programme limitera la propagation du coronavirus et augmentera le recours au vaccin.

M. Fraser, le secrétaire du cabinet fantôme conservateur écossais pour la récupération de Covid, a averti qu’il n’y avait « aucune réponse et aucun détail » sur la façon dont le plan de passeport vaccinal fonctionnerait dans la pratique.

Dans une déclaration annoncée aujourd’hui, il a déclaré: «Les entreprises et les travailleurs de l’hôtellerie sont désormais confrontés à la dure réalité du programme de passeport vaccinal assiégé du SNP.

M. Fraser a déclaré: » Quelques jours à peine avant que le Parlement écossais ne prenne une décision, le gouvernement SNP n’a fourni aucune réponse ni aucun détail sur ce qu’il prévoyait.

« Nous sommes extrêmement sceptiques quant aux passeports vaccinaux et totalement opposés à toute tentative d’en faire un élément permanent. Le SNP ne peut pas utiliser ce vote comme procuration pour prolonger les pouvoirs de Covid qui étaient censés être temporaires. »

Il a ajouté : « Ces propositions semblent de plus en plus impraticables. Les décisions clés ont clairement été laissées à la dernière minute de la manière habituelle précipitée et chaotique du SNP. »

Tentant de dissiper les craintes que le programme d’application des certificats de vaccination n’ait des conséquences de grande envergure, le secrétaire écossais à la Santé, Humza Yousaf, a déclaré: « Il s’agit d’un programme très limité et nous espérons que cela permettra aux entreprises de rester ouvertes et d’empêcher toute autre restriction alors que nous nous dirigeons vers automne et hiver.

« Ce virus n’a pas disparu et la certification des vaccins aura un rôle à jouer pour garder la transmission sous contrôle dans le cadre d’un ensemble plus large de mesures.

« Cela ajoute une couche de protection supplémentaire dans certains environnements à haut risque.

« Je veux également m’assurer que le plus de personnes possible se fassent vacciner et en particulier augmenter le taux de vaccination dans la cohorte plus jeune, donc tout ce qui peut être utile pour inciter. »

Après l’annonce du passeport vaccinal écossais, Leon Thompson, directeur exécutif écossais de UK Hospitality, a déclaré au programme Good Morning Scotland de la BBC Radio : « L’un des facteurs critiques dont on n’a pas vraiment parlé est à quel point le public est prêt à l’introduction de ces passeports. .

« Je dirais qu’ils ne sont pas prêts du tout.

« Nous avons demandé à plusieurs reprises au gouvernement écossais de lancer une campagne d’information publique afin que les entreprises, le personnel de réception, lorsqu’ils parlent aux clients à minuit ou chaque fois que des contrôles ont lieu, ils sachent que le public aura le détails sur ce dont ils ont besoin et ils auront leurs certificats prêts.

« Mais il n’y a pas eu d’informations publiques diffusées, donc c’est aux entreprises de gérer cela et c’est l’une des grandes préoccupations, en particulier pour le premier week-end de l’introduction. »

Les mesures attachées au régime écossais de passeport vaccinal contre le coronavirus sont entrées en vigueur le 1er octobre.

Cependant, il y avait un délai de grâce pour permettre la préparation à l’industrie hôtelière et il est légalement mis en œuvre depuis le 18 octobre.

