Le passif total du Centre est passé à Rs 125,71 crore lakh au cours du trimestre de septembre, selon les données officielles

Selon le rapport, les rendements des titres d’État se sont durcis sur le marché secondaire en raison d’une augmentation de l’offre de ces titres au cours du trimestre de septembre.

Le passif total du gouvernement est passé à Rs 125,71 crore lakh au cours du trimestre de septembre, contre 120,91 crore lakh Rs au cours des trois mois clos en juin, selon le dernier rapport sur la gestion de la dette publique.

Cette augmentation reflète une augmentation trimestrielle de 3,97 % au cours de la période juillet-septembre 2021-2022.

En termes absolus, le total des passifs, y compris les passifs au titre du « compte public » du gouvernement, a bondi à Rs 125 71 747 crore à la fin de septembre 2021.

Fin juin, le passif total s’élevait à 1 20 91 193 crore de roupies.

Le rapport a été publié mardi par le ministère des Finances.

La dette publique représentait 91,15 pour cent de l’encours total du passif au cours du trimestre de septembre contre 91,60 pour cent à la fin juin.

Près de 30,56 % des titres datés en circulation avaient une échéance résiduelle inférieure à 5 ans. Le modèle de propriété a montré la part des banques commerciales à 37,82 pour cent et celle des compagnies d’assurance à 24,18 pour cent au cours du trimestre de septembre.

Sur le marché secondaire, les activités de négociation se sont concentrées sur la tranche d’échéance 3 à 7 ans au cours du trimestre de septembre, principalement en raison de la baisse des échanges observée sur les titres de référence à 10 ans en raison du faible flottant.

Cependant, les rendements ont été soutenus par la décision du comité de politique monétaire de la RBI de maintenir le taux directeur des prises en pension à 4 %, de maintenir l’orientation accommodante et de procéder à des achats sur le marché libre dans le cadre du G-SAP 2.0 au cours du trimestre de juillet à septembre. le fiscal.

