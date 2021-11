Le passionnant derby de Milan souligne le retour des deux équipes au sommet du football italien

L’AC Milan et l’Inter Milan se sont disputés un match nul passionnant dans le derby milanais à San Siro dimanche soir.

Les affrontements entre les Rossoneri et les Nerazzurri sont toujours des compétitions très attendues et celui-ci aura satisfait même les téléspectateurs les plus difficiles à satisfaire.

Peut-être plus important encore, c’était le signe le plus clair à ce jour que les deux géants sont de retour au sommet du football italien – et là pour rester !

Les faits saillants du derby de Milan reviennent au sommet du football italien

Bataille vraiment passionnante

Le jeu était électrique dès le départ. Un San Siro bondé a été témoin d’une sublime performance offensive et il était peut-être surprenant que seuls deux buts aient été marqués.

L’ancien milieu de terrain milanais Hakan Calhanoglu a veillé à ce qu’il tire le penalty remporté par l’Inter à seulement 11 minutes et l’a dûment placé au milieu du but. Froid glacial de la part de l’international turc, qui n’avait aucune hésitation à faire la fête non plus.

À peine six minutes plus tard, l’AC Milan a riposté lorsque le défenseur néerlandais Stefan de Vrij a dépassé Samir Handanovic dans son propre but. L’ancien défenseur de Chelsea, Fikayo Tomori, a célébré le but sans vergogne.

Le drame ne s’est pas arrêté lorsque l’Inter a remporté un autre penalty, mais un changement de tireur de penalty, avec l’Argentin Lautaro Martinez cette fois-ci, n’a pas aidé les choses car le gardien remplaçant de Milan Ciprian Tatarusanu a sauvé.

Retour au sommet du football italien Clear

Bien qu’il soit si tôt dans la saison, ce match signifiait clairement beaucoup et bien que ce soit une chose évidente pour un derby milanais, beaucoup de choses en dépendaient également dans le classement.

Napoli, leader de la ligue, a fait match nul contre Vérone plus tôt dans la journée, laissant l’AC Milan, la seule autre équipe invaincue de la ligue, avec une opportunité de prendre la première place. Cependant, pour ce faire, ils ont été chargés de battre une équipe de l’Inter Milan qui n’a subi qu’une seule défaite en Serie A cette saison.

Pendant ce temps, l’écart entre les équipes milanaises était et reste de sept points. Une victoire pour l’Inter les aurait vus atteindre une distance touchante des deux premiers et comment Milan a-t-il pu laisser cela se produire? Étonnamment, vers la fin du match, avec un match nul favorisant peut-être les Rossoneri, l’équipe de Stefano Pioli semblait la plus susceptible de prendre les trois points, en particulier lorsque l’effort du remplaçant Alexis Saelemaekers a frappé le poteau de Handanovic et que Franck Kessie n’a pas réussi à atteindre la cible. avec le suivi.

En fin de compte, ce ne devait être pour aucune des deux parties. Mais la poursuite de ce qui a été une bataille prolongée pour le Scudetto la saison dernière est un spectacle que beaucoup de fans de football ont rêvé de voir au fil des ans. Avec les deux équipes qui disputent également la Ligue des champions, tout est ensoleillé à Milan.

Photo principale

Intégrer à partir de .