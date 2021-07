Le passionnant “Je ne peux pas t’abandonner bébé” d’Otis Rush

L’histoire de “I Can’t Quit You Baby” d’Otis Rush est inextricable de Willie Dixon, l’un des auteurs-compositeurs les plus importants de l’histoire du blues. Dixon a écrit des classiques tels que « Little Red Rooster », «Hoochie Coochie man», « Je ne suis pas superstitieux » et “Cuillerée” (pour les stars dont Little Walter, Chuck Berry et Des eaux boueuses) et a contribué à transformer la carrière de Rush avec cette chanson déterminante.

En 1948, alors qu’il était encore adolescent, Rush avait fait le voyage du Mississippi à The Windy City pour faire sa marque en tant que guitariste et chanteur. Plusieurs années plus tard, il jouait au célèbre 708 Club dans le quartier de Bronzeville à Chicago lorsqu’il a rencontré Dixon, un ancien boxeur poids lourd devenu auteur-compositeur et musicien de renom.

Dixon travaillait alors pour Cobra Records – après s’être brouillé avec Chess – et Rush se souvient : « Willie m’a en quelque sorte aidé à démarrer avec Cobra Records. Avant de faire le premier disque, je ne connaissais pas très bien Willie. Lui et le propriétaire Eli Toscano sont venus et ont demandé, est-ce que je voulais enregistrer ? J’ai dit oui!’ Imaginez-moi, m’entendant, écoutant un disque sur moi ! C’était vraiment excitant, le premier disque.

Rush avait dit à Dixon qu’il avait des problèmes dans une relation, et l’auteur-compositeur et bassiste de 40 ans a utilisé ce malheur pour tirer une performance passionnée de Rush avec les paroles puissantes et ironiques qu’il avait écrites :

Eh bien, je ne peux pas t’abandonner bébé

Mais je dois te rabaisser un petit moment

Eh bien, je ne peux pas t’abandonner bébé

Mais je dois te rabaisser un petit moment

Eh bien, tu m’as fait gâcher ma maison heureuse

Rush, figure clé dans la formation du style de guitare dit « West side », a un son immédiatement reconnaissable. Son jeu puissant et sa prestation vocale émotionnelle sur son premier album ont été aidés par le rythme entraînant de Big Walter Horton à l’harmonica, Red Holloway au saxophone ténor, Al Duncan à la batterie, Lafayette Leake au piano et Wayne Bennett à la deuxième guitare. Le compositeur Dixon jouait de la guitare basse. Cette version, enregistrée le 8 juillet 1956, a été intronisée au Blues Foundation Hall Of Fame en 1994. Elle a atteint la 6e place des charts Billboard.

Clarence Edwards, en 1964, a été le premier à enregistrer une reprise de la chanson, et la légende du blues John Lee Hooker a également suivi l’arrangement original avec sa version de 1967 pour les échecs (un enregistrement qui est resté dans les coffres jusqu’en 1991). Hooker est même allé jusqu’à utiliser le pianiste original, Lafayette Leake, sur sa couverture.

Rush lui-même a revisité « I Can’t Quit You Baby » plusieurs fois au fil des ans, bien que la représaille la plus importante ait été celle qu’il a enregistrée en 1966 sur un album de compilation pour Vanguard intitulé Chicago: The Blues Today, Vol.2. Les arrangements étaient différents de ceux d’une décennie plus tôt et comprenaient des remplissages de guitare staccato. En fait, la plupart des versions de couverture modernes sont basées sur la version plus longue de Rush de 1966.

Rush a influencé le jeu de Stevie Ray Vaughan et Jimmy Page, et ce n’est pas un hasard si Page a apposé son empreinte unique sur peut-être la reprise la plus célèbre de la chanson, qui est apparue sur Led Zeppelinle premier album éponyme de 1969. Cette version est considérée comme l’un des chefs-d’œuvre techniques de Page, bien que le musicien ait déclaré au magazine Guitar Player une décennie plus tard qu'”il y a des erreurs et que le timing sonne juste”. Page est peut-être dur avec lui-même. La version est un tour de force.

La chanson s’est sans aucun doute avérée extrêmement influente, et les reprises de la chanson ont été éclectiques, y compris les prises du groupe de rock Nine Below Zero, la chanteuse de jazz Dakota Staton, le groupe de reggae Dread Zeppelin et les versions blues de Little Milton et de la star norvégienne Bjørn Berge. Rush, cependant, a dû ressentir un frisson spécial pour le voir apparaître sur Les pierres qui roulent‘ 2015 album Blue & Lonesome. La version live comprend un Eric Clapton solo de guitare, précédé de Mick Jagger criant : « Ouais, vas-y, Eric !

Expliquant pourquoi ils ont choisi de reprendre ce classique, le guitariste Keith Richards a déclaré: « Willie Dixon était probablement le roi du blues de Chicago, le grand papa de Chicago ; la tête et les épaules au-dessus de tout le monde.

