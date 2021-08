Le patch 1.3 de Cyberpunk 2077 introduit enfin une mini-carte fonctionnelle

Par Dom Peppiatt

CD Projet Rouge lance un autre nouveau patch pour Cyberpunk 2077, et cette fois, le studio a corrigé la mini-carte du jeu depuis longtemps brisée.

Cela fait huit longs mois depuis le lancement de Cyberpunk 2077, et pendant ce temps, nous avons vu le développeur apporter des modifications assez importantes au jeu via une série de mises à jour échelonnées.

La dernière, qui porte le jeu à la version 1.3, révise la minicarte et la rend réellement utile comme outil de navigation (ce que les moddeurs ont réalisé quelques semaines après la sortie).

Selon une mise à jour sur le site du développeur et la vidéo intégrée ci-dessous, la nouvelle mini-carte vous permettra de zoomer un peu plus, rendant vos déplacements autour de Night City un peu plus faciles et plus clairs à comprendre.

Si vous voulez en savoir plus sur la mise à jour, vous serez heureux d’apprendre que CD Projekt Red prévoit de montrer plus de Cyberpunk 2077 patch 1.3 dans un livestream sur sa chaîne Twitch. Cela aura lieu aujourd’hui (17 août) à 9h PT / 12h HE / 17h BST.

Le livestream introduira également plus de contenu pour le jeu. Selon une déclaration, le CDPR prévoit de montrer “quelques changements nouveaux et passionnants pour Cyberpunk 2077 qui arrivent avec le patch 1.3, ainsi que les tout premiers DLC pour le jeu”.

Bien que nous ayons entendu la société dire que les performances de Cyberpunk 2077 sont à «un niveau satisfaisant», il semble que le développeur souhaite continuer à publier des mises à jour pour le jeu afin d’améliorer ses performances, sa stabilité et son expérience globale.

Après le lancement troublé du jeu, nous avons appris que le coût réel du programme de remboursement prolongé de Cyberpunk 2077 était de 51 millions de dollars, et non de 2,2 millions de dollars, et qu’un énorme recours collectif avait également été intenté contre l’entreprise à la suite du lancement désastreux.

En espérant que le DLC puisse regagner au moins un peu la confiance des joueurs.

