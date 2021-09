Le patch 9.1.5 de WoW supprimera ou modifiera une longue liste d’émoticônes brutes

Une longue liste d’émoticônes grossières et suggestives sera retravaillée ou supprimée entièrement de World of Warcraft dans le prochain patch Shadowlands 9.1.5 du jeu.

Comme l’a noté Wowhead, la dernière version du domaine de test public du jeu révèle que des émotes comme coup de pied, puanteur, tremblement et gémissement ont été complètement supprimées, tandis que d’autres émotes grossières comme bave, toux, rot, pet, sifflet, cracher et lune ne peuvent plus être dirigé vers d’autres joueurs. Les emotes de bond et de gémissement ont été ajustés lorsqu’ils sont dirigés vers un autre joueur, mais n’ont pas été supprimés.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

Lecture en cours : World of Warcraft : Shadowlands : Bande-annonce de Chains of Domination | BlizzCon 2021

Le patch 9.1.5 ajoutera également quatre nouvelles emotes, généralement plus positives. Les joueurs pourront effectuer des emotes huzzah, magnifiques, impressionnés et grimaçants lorsque le patch arrivera finalement.

Les changements d’émote interviennent alors que Blizzard continue de déployer des efforts dans le jeu pour supprimer le contenu inapproprié à la suite de plusieurs poursuites et enquêtes concernant la discrimination et le harcèlement à l’égard des femmes au travail chez Activision Blizzard. Les allégations d’un procès de l’État de Californie ont conduit au départ de nombreux vétérans de Blizzard, dont l’ancien président de Blizzard J. Allen Brack. Activision Blizzard a récemment accepté de payer 18 millions de dollars dans le cadre d’un règlement après avoir été poursuivi par la US Equal Employment Opportunity Commission pour des allégations de harcèlement et de discrimination. La Securities and Exchange Commission fédérale enquête également sur la société.

Parmi les autres changements apportés au jeu avec le patch 9.1.5, citons le renommage de certaines réalisations problématiques, des noms moins suggestifs pour une paire d’anciens patrons de raid et la suppression des références aux anciens employés. Il apportera également un grand nombre de changements demandés depuis longtemps par les fans, notamment en rendant le jeu plus convivial et en supprimant des mécanismes largement impopulaires comme le plafond de zone d’effet et Conduit Energy. Le patch Shadowlands 9.1.5 n’a pas actuellement de date de sortie, mais devrait sortir cet automne.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.