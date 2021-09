Le patch anniversaire d’un an de Phasmophobie ajoute la chasse aux fantômes en solo

Capture d’écran : Jeux cinétiques

Le développeur britannique Kinetic Games a mis à jour son jeu de chasse aux fantômes multijoueur Phasmophobia à plusieurs reprises au cours des dernières semaines pour célébrer son premier anniversaire, mais le dernier patch est un doozy, ajoutant un mode solo hors ligne que je ne suis jamais, jamais, jamais jamais jamais toucher.

Bien qu’il ait toujours été possible de démarrer un serveur privé de Phasmophobie et de s’attaquer aux objectifs en solo, les joueurs peuvent désormais se lancer dans une mission sans avoir à sauter à travers ces cerceaux. Cela devrait être une aubaine pour les malades qui ne craignent pas de jouer seuls avec des planches Ouija, mais pas moi. Je suis plus qu’heureux d’avoir affaire à des amis qui se moquent de mes cris de terreur en échange d’un petit renfort.

Les développeurs ont également révisé le journal Phasmophobia, que vous utilisez pour rechercher différents esprits et décider du type de hantise auquel vous faites face. En plus de prendre des notes sur les phénomènes vécus – températures glaciales, empreintes digitales fantomatiques, etc.

Parmi les autres changements notables, citons l’augmentation des paiements d’assurance en cas de décès en mission, un comportement plus sporadique des orbes fantômes et une multitude de petites corrections de bugs. Par exemple, saviez-vous qu’il était possible de se glisser la tête dans des objets pour empêcher les fantômes de vous voir, vous rendant pratiquement invulnérable ? Fou, non ? Eh bien, il n’y en a plus depuis le dernier patch, alors n’essayez pas maintenant.

Oh, et le hall est actuellement plein de fournitures de fête, vous permettant de vous défouler entre les missions. Comme indiqué ci-dessus, cette partie de la mise à jour en particulier semble être très populaire auprès de la communauté passionnée du jeu.

Kinetic Games promet d’autres mises à jour de Phasmophobia bientôt, y compris quelque chose de spécial pour Halloween le mois prochain.

“Je voudrais juste remercier tout le monde pour leur incroyable soutien au cours de l’année écoulée”, a écrit un développeur sur le compte Twitter officiel du jeu. “Ça a été une période incroyable !”