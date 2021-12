Le patch Battlefield 2042 supprime les objectifs de percée sur le toit, les capteurs de proximité nerfs et les canons de véhicules

Comme promis, DICE a sorti un dernier Champ de bataille 2042 mise à jour avant la fin de l’année. Le patch d’aujourd’hui est petit, mais plein de changements d’équilibre bienvenus et de corrections supplémentaires pour, espérons-le, améliorer le jeu avant les vacances.

Le nouveau correctif, la version 0.3.1, est un compagnon de la mise à jour massive 0.3.0 de la semaine dernière. Disponible maintenant sur toutes les plateformes, 3.1 modifie principalement les objectifs de toit sur Kaleidoscope, Orbital et Hourglass dans Breakthrough.

Ces objectifs ont été ultra-difficiles à capturer pour les attaquants, car il n’y a généralement pas beaucoup de façons d’atteindre le sommet. Bien sûr, les défenseurs bloquaient généralement les ascenseurs pendant que les attaquants continuaient à se cogner la tête contre eux. La solution de DICE consiste simplement à déplacer ces objectifs vers le bas des bâtiments.

En ce qui concerne l’équilibre, la mise à jour nerfs les capteurs de proximité, réduisant leur temps de disponibilité, leur rayon et limitant l’inventaire à un plutôt qu’à deux. Les grenades à fragmentation, en revanche, ont un buff pour éliminer un joueur entièrement blindé, mais l’inconvénient est que vous ne pouvez en transporter qu’une maintenant.

DICE a également apporté un certain nombre d’ajustements d’équilibre aux armes des véhicules terrestres, en particulier le canon de 30 mm, qui a rendu le char léger Bolte extrêmement ennuyeux. Leur cadence de tir et leurs dégâts d’explosion ont été réduits et ils accumulent désormais de la chaleur plus rapidement. Le canon de 57 mm du Wildcat a également un nerf, il est donc moins efficace contre l’infanterie.

Un autre changement important dans la mise à jour d’aujourd’hui se présente sous la forme de quelques ajustements à l’audio du jeu, qui, selon DICE, devraient améliorer la clarté, la distance et l’audio directionnel. La diffusion d’armes tant décriée de Battlefield 2042 a encore été mise à jour. Les nouveaux changements font en sorte que les armes ne deviennent pas inexactes aussi rapidement qu’elles le font maintenant en mode entièrement automatique. Les modèles de recul devraient également être plus cohérents et ne pas sauter de manière agressive.

Lisez ci-dessous pour l’intégralité 0.3.0 journal des modifications :

Général

Les joueurs qui ne sont pas le chef du groupe peuvent désormais annuler en attendant dans une file d’attente. Xbox – le jeu croisé peut désormais être activé/désactivé dans le menu des options sur Xbox. Vos paramètres de tri seront désormais correctement mémorisés lors de l’actualisation du navigateur du serveur Battlefield: Portal. Correction d’un problème où les chargements étaient parfois vides sur l’écran d’apparition après avoir rejoint un serveur, empêchant la sélection d’armes. Améliorations apportées pour garantir que l’aide à la visée est plus cohérente pendant le jeu sur console. La portée de combat efficace et la santé globale du Ranger ont été réduites.

l’audio

Divers ajustements ont été apportés à l’expérience audio globale pour améliorer la clarté, la distance et la perception directionnelle. Correction d’un problème où les soldats ne jouaient pas toujours des pas spécifiques à l’intérieur.

Armes

Suppression du rebond des grenades sous le canon lors du tir à courte distance. Les grenades AP de 40 mm endommagent désormais correctement les véhicules. Correction de certaines armes affichant un nombre de munitions incorrect pour des magazines spécifiques. Animation de rechargement des fusils à verrou DXR-1 et NTW-50 augmentée de 0,2 seconde. Valeurs de dispersion ajustées pour la plupart des armes, ce qui entraîne une diminution plus rapide de la dispersion lorsque vous tirez ou que vous effectuez de courtes rafales. La dispersion ajustée augmente pour la plupart des armes. Il faut maintenant un peu plus de temps pour que les armes deviennent trop imprécises lors d’un tir soutenu. Ajustement des valeurs de recul pour éviter les sauts de recul trop agressifs pour les AK24, LCMG, PKP-BP, SFAR-M GL et PP-29. Amélioration de la précision du tir à la hanche pour tous les SMG afin de mieux les démarquer des autres archétypes d’armes automatiques. Dispersion et recul du LMG réduits pour améliorer les performances en tir soutenu. Améliorations supplémentaires du contrôle du recul pour toutes les armes, plus particulièrement les armes automatiques. Augmentation des dégâts à courte portée et de la cohérence du MCS-880 lors de l’utilisation d’obus à chevrotine ou d’obus à fléchettes. Correction d’un bug qui faisait que les balles étaient tirées en dessous des objectifs du joueur pour le SFAR-M GL et le K30.

Véhicules

Correction d’un bug où les armes des véhicules n’infligeaient parfois pas de dégâts d’explosion lors d’un coup direct. Nous réduisons l’efficacité du canon de 30 mm du véhicule terrestre par rapport à l’infanterie. Il surchauffe désormais plus rapidement, a une cadence de tir et de dégâts d’explosion légèrement réduite, et des dégâts de chute accrus à distance : cadence de tir 350 à 330, chaleur par balle de 0,13 à 0,14, chute de chaleur par seconde de 0,5 à 0,475, dégâts d’explosion de 20 à 18. Aéroglisseur LCAA – Dégâts d’explosion du lance-grenades GPL de 40 mm réduits de 55 à 35. EBAA Wildcat – Canon de 57 mm : dispersion supprimée, munitions 12 à 8, dégâts d’impact 85 à 75, dégâts d’explosion 70 à 35. L’angle de tir vers le haut de la nacelle utilitaire de 40 mm est maintenant plus facile à utiliser.

Gadgets

-Capteur de proximité

Rayon de repérage abaissé de 30m à 20m. Temps de disponibilité réduit de 30s à 14s. Quantité réduite de capteur de proximité qu’un joueur peut transporter et déployer de 2 à 1.

-Grenade à fragmentation

Augmentation du temps pour faire exploser une grenade à fragmentation de 1,1 s à 1,4 s après le premier rebond lors d’une collision violente. Augmentation des dégâts des grenades à fragmentation dans tous les modes de jeu pour infliger 120 dégâts et garantir l’élimination des joueurs blindés. Réduction du nombre de munitions max. de grenades frag et incendiaires de 2 à 1.

Zone de danger

Correction d’un problème qui faisait que la reconnaissance LATV4 des forces d’occupation itinérantes apparaissait au mauvais moment ou pas du tout.

Percée

Kaléidoscope – l’objectif de capture sur le toit a été supprimé. Il y a maintenant deux objectifs de capture en bas en BT large et un en bas en BT petit. Orbitale – l’objectif de capture sur le toit a été supprimé. Il y a maintenant un seul objectif de capture en bas en BT large et BT petit. Sablier – l’objectif de capture sur le toit a été supprimé. Il y a maintenant un seul objectif de capture en bas en BT large et BT petit. Correction d’un problème où les joueurs apparaissaient hors des limites.

Soldat

Améliorations du pédalage arrière dans les objets en position couchée. Correction d’un problème rare où les joueurs pouvaient devenir invisibles lors de l’apparition sur un véhicule plein/détruit.