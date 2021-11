Le patch Call of Duty: Vanguard corrige un bug de bouclier, des défis d’opérateur et d’arme

Sledgehammer Games a déployé une nouvelle mise à jour pour Call of Duty : l’Avant-garde sur toutes les plateformes. La liste des correctifs n’est pas très excitante, mais le correctif résout quelques-uns des problèmes rencontrés par les joueurs depuis le lancement.

Le plus gros correctif de la mise à jour 1.05 de cette semaine affecte le bouclier de combat, qui auparavant ne protégeait pas le dos des joueurs lorsqu’il était rangé. Cela a maintenant été corrigé, vous ne serez donc pas touché dans le dos si le bouclier le recouvre.

Un certain nombre de correctifs affectent également les problèmes de déverrouillage et de défi, mais pas le redoutable suivi de déverrouillage lié au réticule. D’une part, l’exigence de déverrouillage du défi d’arme devrait maintenant afficher des valeurs précises.

Les défis de l’opérateur, qui étaient parfois réinitialisés une fois terminés, ne devraient plus le faire. En parlant de cela, si vous constatez que la progression de votre opérateur a été réinitialisée lorsque vous lancez le jeu, soyez assuré que ce n’est qu’un bug visuel qui se résoudra après un match.

Les déverrouillages de skin pour Constanze devraient désormais également progresser correctement. Un autre correctif intéressant dans cette mise à jour résout le bogue invisible de l’opérateur sur l’écran MVP à la fin des matchs.

Tout cela concerne le multijoueur, mais il existe également une grande liste de correctifs pour les zombies. Au-delà de cela, il y a une nouvelle liste de lecture baptisée Trifecta Moshpit, qui tourne entre Dome, Das Haus et Decoy.

Lisez ci-dessous pour toutes les corrections.

Corrections de bugs de campagne

Les données de sauvegarde du point de contrôle de niveau intermédiaire ont été invalidées. Remarque : les joueurs n’ont pas perdu toute la progression de leur campagne. Les chargements de sauvegarde amèneront les joueurs au début du dernier niveau plutôt qu’à leur dernier point de contrôle.

Corrections de bugs multijoueurs

Les utilisateurs incapables d’échanger des codes contre des incitations telles que des bonus XP, des cartes d’appel et des emblèmes peuvent désormais échanger des récompenses. Le bouclier de combat protégera désormais le dos du joueur une fois rangé. Les modèles de joueurs invisibles dans le vote MVP et le jeu du jeu ont été corrigés. Correction d’un bug affectant la progression du skin de Constanze. Les défis de l’opérateur ne semblent plus se réinitialiser une fois terminés. Les exigences de déverrouillage inexactes pour les défis d’armes s’affichent désormais correctement. Le pistolet 1911 progressera désormais au-delà du niveau 50. Les armes sont désormais accessibles dans les chargements/armurier après le niveau 66. Résolution de divers problèmes de plantage du jeu. Correction des problèmes de chute de fréquence d’images et de décalage. Correction d’un bug lié à l’audio. Améliorations des performances et de la stabilité. D’autres corrections sous le capot.

Corrections de bugs sur les zombies

Progression Camo : tous les défis Pistolet peuvent désormais être correctement terminés Exfil : le nombre de tués à exfiler suit désormais correctement les zombies tués. Compteur de purge : le compteur d’auto-réanimation ne manque plus d’afficher les progrès. Transmission : les joueurs qui meurent en dehors de la barrière de dégâts ne subissent plus de dégâts au fil du temps lors de la réanimation dans la zone du hub. Alliances légendaires : tous les joueurs devraient désormais pouvoir recevoir des options d’alliances légendaires à l’autel des alliances. Rapport après action : les joueurs ne sont plus renvoyés dans le lobby lorsqu’ils tentent de visualiser les déverrouillages d’après-match. Mises à niveau sur le terrain : résolution d’un problème où les joueurs qui se remettaient d’être abattus ne pouvaient pas utiliser les mises à niveau sur le terrain dans de rares cas.

