Le patch Deathloop PC résout le bégaiement de la caméra, d’autres mises à jour seront bientôt disponibles

Après que les joueurs aient signalé divers problèmes avec la version PC de Boucle de la mort, Arkane est intervenu pour proposer une solution à au moins certains des problèmes de performances en cours.

Nous avons déjà vu une myriade de rapports de problèmes de performances avec le jeu publiés sur Reddit, Steam et Resetera, et maintenant – une semaine après que ces rapports ont commencé à circuler – Arkane a poussé un autre patch de Deathloop dédié à rendre le jeu un peu meilleur. . Ce dernier correctif est différent de celui qui ciblait les messages de plantage plus descriptifs et corrigeait les problèmes de réussite.

La plupart des plaintes à ce jour étaient liées au bégaiement visuel et aux fréquences d’images incohérentes dans la version PC du jeu, et la dernière mise à jour d’Arkane – détaillée sur Reddit – semble être la première étape pour éliminer ce bogue particulièrement irritant.

“Nous avons publié un correctif sur PC (version de mise à jour 1.708.4.0) qui résout un problème rencontré par certains joueurs selon lequel le mouvement de la caméra basé sur la souris pourrait entraîner l’apparition de” bégaiement “”, a déclaré un employé de Bethesda dans le message.

“Nous examinons également un problème distinct, mais connexe, que nous avons identifié comme un facteur pouvant également être une cause de bégaiement à des fréquences d’images élevées. (Sur PC.) Nous mettrons à jour davantage à ce sujet dès que nous aurons plus d’informations. “

Le premier patch est désormais disponible sur Steam et sur le lanceur Bethesda.net.

Ceux qui continuent à rencontrer des problèmes de bégaiement sur PC sont encouragés à contacter le service client et à soumettre un ticket afin de les aider à tester un correctif.

Deathloop a été lancé la semaine dernière et a mis le monde du jeu dans une sorte de frénésie – le jeu PC et PS5 a impressionné les critiques et les consommateurs, et notre propre Alex Donaldson lui a donné un 5/5 en le qualifiant d'”aventure passionnante et fluide, et celle d’Arkane meilleur jeu à ce jour.”